L'uso delle mappe del Congresso da parte della Carolina del Sud è incostituzionale

L'anno scorso la giuria di tre giudici, l'assemblea legislativa a guida repubblicana della Carolina del Sud, il rappresentante bianco del GOP in carica. Ha deciso di “cacciare” 30.000 elettori neri dal distretto per renderlo sicuro per Nancy Mays.

Giovedì un tribunale federale ha stabilito che il tempo per disegnare un nuovo distretto congressuale nella Carolina del Sud è scaduto e ha affermato che lo stato potrebbe utilizzare la mappa attuale quest'anno, nonostante in precedenza avesse stabilito che la mappa era incostituzionale.

La Carolina del Sud ha presentato ricorso ed entrambe le parti hanno chiesto alla Corte Suprema di accelerare il caso per garantire una sentenza definitiva prima della stagione elettorale. I giudici hanno ascoltato le argomentazioni in ottobre, ma devono ancora pronunciarsi.

Ha osservato che i tribunali generalmente non consentono l'utilizzo delle mappe se risultano non valide. “Ma con le procedure delle elezioni primarie che si avvicinano rapidamente, un appello alla Corte Suprema ancora pendente e nessun piano di risoluzione in atto, l'ideale deve piegarsi alla pratica”, hanno scritto i giudici.

L'anno scorso, una giuria composta da due giudici nominati dal presidente Barack Obama e uno dal presidente Biden ha diviso illegalmente i quartieri nell'area di Charleston per facilitare la corsa di Mays. Il comitato ha scoperto che le nuove tasse “hanno spostato più di 30.000 cittadini afroamericani dal loro ex distretto”.

Nelle discussioni davanti alla Corte Suprema in ottobre, gli avvocati della Carolina del Sud hanno sostenuto che i legislatori statali non si basavano sulla razza per tracciare le mappe incostituzionalmente. Invece, hanno usato le informazioni politiche per decidere dove tracciare i limiti, hanno detto.