L'UM sta acquistando una fetta dell'ex quartier generale della Kmart a Troia per il centro medico

L'Università del Michigan prevede di acquistare parte dell'ex sede del vecchio quartier generale Kmart World a Troy e di costruire lì un centro medico per il proprio sistema sanitario.

Il futuro Michigan Medical Center sarà una piccola parte di un più ampio complesso di 28 acri che dovrebbe ospitare 3.100 posti nella zona di West Big Beaver, dove si trovava la vecchia sede dal 1972 fino alla sua demolizione lo scorso autunno.

Il Consiglio di amministrazione dell'UM ha votato giovedì mattina per approvare un accordo provvisorio da 4,4 milioni di dollari per 7,3 acri di terreno nel sito. Il venditore è una joint venture tra le famiglie Forbes e Frankel, proprietarie del sito di circa 40 acri dal 2009.

Si dice che Forbes, che possiede anche il vicino centro commerciale Somerset Collection, gestisca lo sviluppo complessivo del sito. Giovedì un rappresentante dell'azienda ha rifiutato di commentare la loro grande visione del sito.

L'imponente edificio della sede Kmart, architettonicamente distintivo, è vuoto dal 2006 ed è stato demolito lo scorso autunno.

Il sistema sanitario dell'università, Michigan Medicine, afferma di voler costruire un centro “multispecialità” che includerà servizi chirurgici ambulatoriali e alcuni trattamenti contro il cancro. Le specialità e i servizi specifici da offrire non sono stati ancora determinati e sono ancora necessarie le approvazioni attraverso il processo di Certificato di Necessità dello stato per le nuove strutture mediche, hanno detto i funzionari.

Tuttavia, la costruzione dovrebbe iniziare il prossimo anno, con l’apertura nel 2027.

Il Troy Medical Center sarà il primo della Michigan Medicine nella contea di Oakland, hanno detto i funzionari. Sarà simile ai centri esistenti della Michigan Medicine a Brighton e Northville, sebbene il centro di Northville non offra i servizi chirurgici ambulatoriali previsti per Troy.

“Abbiamo in programma di sviluppare una struttura focalizzata su servizi specializzati e diagnostica avanzata”, ha affermato in un comunicato stampa il dottor Marshall Runge, CEO di Michigan Medicine e preside della University of Michigan Medical School. e una presenza più profonda per UM Health nel sud-est del Michigan.

In un'intervista con i giornalisti giovedì pomeriggio, i funzionari della Michigan Medicine hanno rivolto tutte le domande sui futuri piani di sviluppo per il sito completo a Forbes, che ha rifiutato di commentare.

Di più: Il quartier generale Kmart a Troia, architettonicamente unico, sarà probabilmente l'ultimo del suo genere

Di più: Gli ospedali Ascension di Saginaw, Tawas e Standish entreranno a far parte di MyMichigan Health

Michigan Medicine ha recentemente promosso un'espansione in aree dello stato ben oltre la sua base ad Ann Arbor, e i funzionari del sistema sanitario hanno affermato che con l'apertura di un nuovo centro medico nella contea di Oakland, si aspettano di acquisire nuovi pazienti e di fornire maggiore comodità ai pazienti esistenti. . Pazienti che stanno già vedendo i medici della Michigan Medicine.

Il sistema sanitario intende assumere nuovi fornitori e tecnici per gestire il centro di Troia, hanno detto i funzionari.

“Ci rendiamo conto che per servire al meglio il Michigan, abbiamo bisogno di questo tipo di partnership, dobbiamo espandere le nostre capacità e vedere i pazienti più vicino a casa e non ci aspettiamo che tutti vengano ad Ann Arbor”, ha affermato il dottor Scott Flanders, Responsabile della strategia clinica della Michigan Medicine. , Egli ha detto.

Dopo l'uscita di Kmart, il sito della sede doveva essere riqualificato nelle “Trojan Suites” con appartamenti, negozi, uffici e un hotel, ma quella proposta fallì durante la Grande Recessione. Nel 2009, un gruppo di proprietà composto dalle famiglie Forbes e Frankel ha acquistato i quasi 40 acri per 17,5 milioni di dollari.

Il fondatore di Forbes Sidney Forbes più tardi Crane ha detto Detroit che il loro acquisto è stato una “mossa difensiva” dopo che lo sviluppatore rivale Grand-Sakwa Development ha iniziato a corteggiare gli inquilini del Somerset per lo sviluppo.

La Michigan Medicine è in marcia

Michigan Medicine ha ampliato la propria presenza in tutto lo stato e lo scorso anno ha assorbito la Sparrow Health System con sede a Lansing, un accordo che ha aumentato la quota di mercato statale di Michigan Medicine a oltre il 15%.

Ha inoltre un'affiliazione clinica e una partnership commerciale con MyMichigan Health, con sede a Midland, che utilizza il marchio e il logo UM. MyMichigan Health ha annunciato questa settimana che prevede di acquisire tre ospedali Ascension Michigan a Saginaw, Tawas e Standish, un accordo che è ancora soggetto all'approvazione dell'antitrust.

(Un accordo proposto separato per Henry Ford Health per il controllo di altri otto ospedali ad Ascension Michigan e Genesys è ancora in attesa di approvazione.)

Giovedì, durante una riunione del consiglio di amministrazione dell'UM, due reggenti che vivono nella contea di Oakland hanno affermato di essere entusiasti del fatto che il sistema sanitario espanda la sua presenza lì.

“Voglio solo dire, come residente nella contea di Oakland, da tempo ci manca la Michigan Medicine nel nostro cortile”, ha detto il reggente Jordan Acker. “Ciò fornirà… un accesso incredibile a questo mercato, ma anche ai miei vicini che cercano l'esperienza del Michigan senza dover viaggiare fuori dalla contea. Questa è un'aggiunta gradita, necessaria e di cui avevo bisogno da tempo al portafoglio di Michigan Medicine .”

Anche la fiduciaria Denise Ilitch ha espresso la sua approvazione.

“Sono molto entusiasta dell'acquisto della proprietà”, ha detto Ilitch. “Penso che il progetto sarà davvero bellissimo. Ma, cosa più importante, saremo in grado di fornire servizi nella contea di Oakland. Sono anche residente lì”. , ma essere in grado di allargare le ali e fornire servizi di migliore qualità in questo settore.” – I servizi sanitari – sono in realtà un vantaggio per i nostri cittadini.

Contattare JC Reindl: 313-222-6631 o jcreindl@freepress.com. Seguitelo su Twitter @jcreindl