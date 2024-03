Claire Danes è la protagonista della serie limitata Netflix “Beast in Me”

Netflix ha ordinato la serie limitata “The Beast in Me”, con protagonista Claire Danes. diversificato per imparare.

La serie proviene dallo scrittore Gabe Rutter, con Howard Gordon assegnato a fungere da showrunner. La serie riunisce Gordon e Deans, che in precedenza avevano lavorato insieme nella serie di successo della Showtime “Homeland”. Danes ha recitato nella serie, di cui Gordon ha co-creato e prodotto esecutivo.

Il registro ufficiale di “The Beast in Me” afferma: “Dalla tragica morte del suo giovane figlio, l'acclamata autrice Aggie Wiggs (danese) si è ritirata dalla vita pubblica, incapace di scrivere, un fantasma di se stessa. Ma trova un argomento inaspettato per un nuovo libro Quando la casa accanto viene acquistata da Nile Sheldon, un famoso e formidabile magnate immobiliare che un tempo era il principale sospettato della scomparsa di sua moglie. Aggie, allo stesso tempo inorridita e affascinata da quest'uomo, si ritrova a inseguire compulsivamente la verità. – inseguendo i suoi demoni mentre scappa da se stessa – in un gioco del gatto e del topo, che può trasformarsi in un gioco mortale.

Rutter è considerato il creatore, scrittore e produttore esecutivo di “The Beast in Me”. Recentemente ha lavorato al revival di “X-Files” presso la Fox. Gordon fungerà da showrunner e produttore esecutivo. Danes sarà produttore esecutivo e protagonista. Daniel Pearl scriverà e sarà il produttore esecutivo. Conan O'Brien, Jeff Ross e David Kissinger saranno i produttori esecutivi per Conaco. Jodie Foster è anche produttrice esecutiva. La ventesima televisione è lo studio.

La Danes ha vinto due dei suoi tre Emmy Awards per Homeland e ha ricevuto cinque nomination come miglior attrice in una serie drammatica in generale per lo spettacolo. Ha vinto un altro Emmy per “Temple Grandin” della HBO. Ha anche vinto tre Golden Globe per Homeland e Temple Grandin. Recentemente è stata nominata agli Emmy e ai Golden Globe come miglior attrice non protagonista in una serie limitata o antologica per il dramma FX “Fleishman Is in Trouble”. I suoi crediti cinematografici includono “The Hours”, “Shopgirl” e “Romeo + Juliet”.

Oltre a “Homeland”, Gordon è noto per il suo lavoro in programmi come “24”, “X-Files” e “La Bella e la Bestia”. Recentemente ha co-creato il film drammatico della Fox “Accused” e in precedenza ha co-creato la serie FX “Tyrant”. Ha ricevuto 14 nomination agli Emmy nella sua carriera per “La Bella e la Bestia”, “X-Files”, “24” e “Homeland”. Finora ha vinto tre premi, tra cui Miglior sceneggiatura per una serie drammatica per “Homeland” insieme al suo co-creatore, Alex Gansa, e Gideon Raff.

I danesi sono rappresentati da WME, Signpost Management e Ziffren Brittenham. Rotter è rappresentato da CAA e Shuman Corporation. Gordon è rappresentato da WME, 3 Arts Entertainment e Gendler Kelly & Cunningham.