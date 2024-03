Gli scienziati affermano che il metano fuoriesce dalle discariche statunitensi a ritmi più elevati di quanto si pensasse in precedenza

L’accumulo di rifiuti nelle discariche non è solo uno spettacolo sgradevole, è anche un incubo climatico, poiché rilascia grandi quantità di gas metano che riscalda il pianeta. Negli Stati Uniti, il problema potrebbe essere molto peggiore di quanto si pensasse, secondo un nuovo studio che misura l’inquinamento da metano in centinaia di discariche in tutto il paese.

Gli scienziati hanno sorvolato più di 200 discariche in 18 stati dal 2018 al 2022, in quello che dicono sia il più grande sondaggio basato su misurazioni sulle discariche americane. I risultati hanno rivelato che le emissioni medie di metano erano molto più elevate di quelle ufficialmente riportate, secondo l’istituto Stare È stato pubblicato giovedì sulla rivista Science.

Metano: un gas invisibile e inodore con più di… Potere riscaldante 80 volte maggiore di anidride carbonica nel breve termine – sarà prodotto da varie fonti, le principali delle quali sono petrolio, gas e agricoltura. Le discariche tendono ad essere una fonte di metano meno conosciuta, ma hanno anche un impatto significativo, secondo le stime circa 20% Emissioni globali di metano di origine antropica.

Le discariche producono gas metano quando i rifiuti organici come avanzi di cibo, carta e legno si decompongono in assenza di ossigeno, creando un ambiente ideale per i batteri produttori di metano.

La maggior parte delle discariche statunitensi sono obbligate a livello federale a misurare le emissioni di metano quattro volte l’anno attraverso indagini walk-through utilizzando sensori portatili. Secondo lo studio, l’accuratezza di queste indagini può variare, poiché le persone tendono ad evitare le aree in cui non è sicuro camminare, compresi i pendii ripidi e dove vengono scaricati i rifiuti.

“Questi tipi di misurazioni non sono progettate per fare davvero nulla in termini di emissioni, ma solo per rilevare i ‘punti caldi’ del metano”, ha detto alla CNN Daniel Cosworth, autore principale e scienziato dell’organizzazione no-profit Carbon Mapper.

Le stime delle emissioni di metano dalle discariche tendono quindi a basarsi su modelli, non su misurazioni dirette, ma ciò significa che ci sono potenziali lacune nei dati. Il rapporto rileva che i sistemi di monitoraggio avanzati che utilizzano il telerilevamento da aerei, droni e satelliti possono fornire un quadro più accurato e completo.

Utilizzando spettrometri ad immagine aerea, gli scienziati hanno rilevato pennacchi di metano nel 52% delle discariche misurate. Il rapporto rileva che questo supera di gran lunga il tasso di rilevamento del metano negli studi aerei condotti per il settore del petrolio e del gas.

I risultati mostrano gli attuali sistemi di segnalazione, come l’EPA Programma di segnalazione dei gas serra Lo scienziato ha concluso che al GHGRP mancano fonti significative di metano. Il rapporto ha rilevato che i tassi medi di emissione di metano dalle discariche erano 1,4 volte superiori a quelli riportati da GHGRP.

Lo studio ha inoltre rilevato che le emissioni di metano provenienti dalle discariche erano generalmente più persistenti di quelle derivanti dalla produzione di petrolio e gas, con il 60% che durava per mesi o addirittura anni.

“Quando tornavamo indietro ed eseguivamo nuovamente la scansione, dopo qualche settimana o qualche mese… o nel corso di qualche anno, vedevamo sempre [the methane]Cosworth ha detto.

Le discariche sono “superemettitori”, ha affermato Rob Jackson, professore di scienze ambientali alla Stanford University, che non è stato coinvolto nello studio.

“Dati aerei come questo confermano ciò che abbiamo visto sul terreno per decenni”, ha detto alla CNN.

Sfortunatamente, è improbabile che il problema delle discariche si risolva presto. “Anche in un futuro in cui non ci sarà più dipendenza dai combustibili fossili, gli esseri umani continueranno probabilmente a generare rifiuti”, ha affermato Cosworth. “Anche se passassimo a combustibili più puliti, dovremo comunque occuparci della gestione dei rifiuti”.

Gli scienziati sostengono che una delle ragioni è la rapida riduzione del metano I metodi più efficaci Rallentare il cambiamento climatico a causa del suo forte effetto sul riscaldamento del pianeta a breve termine.

Tuttavia, la maggior parte delle politiche sul metano negli Stati Uniti Puntare al petrolio e al gas industria. “Se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi climatici, la riduzione delle emissioni di metano non può avvenire solo grazie al petrolio e al gas”, ha affermato Cosworth. “Le discariche dovrebbero ricevere lo stesso tipo di attenzione riservata al petrolio e al gas”.