È morto a 95 anni Pat Carroll, la voce di Ursula ne La sirenetta della Disney

La figlia di Carol, Keri Karsian, ha detto a The Hollywood Reporter che sua madre è morta di polmonite nella sua casa di Cape Cod, nel Massachusetts, sabato.

Tara Karsian, l’altra figlia di Carol, ha elogiato la star in un post su Instagram domenica, chiedendo ai fan di “onorarla ridendo ad alta voce di qualsiasi cosa oggi (e ogni giorno in avanti) perché insieme al suo incredibile talento e amore, sta lasciando mia sorella. Keri e io.” Con il regalo più grande di sempre, siamo pervasi dal senso dell’umorismo e dalla capacità di ridere… anche nei momenti più bui”.

Nata a Shreveport, in Louisiana, nel 1927, Carol ha ottenuto il suo primo ruolo importante nel film del 1948 “Hometown Girl”.

Nel corso dei successivi sette decenni, è apparsa in programmi televisivi tra cui “The Danny Thomas Show”, “The Red Skelton Show”, “Busting Loose” e “ER” e ha anche recitato in “The DuPont Show” con John Alison.

Nel 1956, ha ricevuto un Emmy Award per il suo lavoro nella sitcom “Caesar’s Hour” di Mister Caesar.

Nel 1981, ha vinto un Grammy per il miglior discorso parlato, documentario o dramma per la registrazione della sua mostra personale Gertrude Stein, Gertrude Stein, Gertrude Stein.

Carol ha ottenuto il suo primo concerto di doppiaggio nel 1966, per la serie TV animata “The Super 6”. Nel 1988, ha doppiato il ruolo di una nonna nella versione inglese del classico cartone animato giapponese “My Neighbor Totoro”. Ma è stata la sua interpretazione un anno dopo come uno dei cattivi più memorabili della Disney, in La sirenetta, che l’ha catapultata alla fama internazionale. Ha anche fornito la voce per la canzone caratteristica della strega, “Poor Unfortunate Souls”.

In seguito ha descritto il personaggio di Ursula come uno dei suoi preferiti e ha ripreso il suo ruolo in numerose serie, spin-off, videogiochi e persino giostre nei parchi di divertimento della “Sirenetta”.

“Il mio desiderio prima di tirare un calcio al secchio era quello di fare un film Disney”, ha detto Carroll. Pionieri dell’intervista televisiva completa All’inizio di quest’anno.

Ha aggiunto di essere stata “felicissima quando ha ricevuto una chiamata dalla Disney per interpretare il ruolo dopo un anno di audizioni sei volte e preparandola fingendo che Ursula fosse un’ex attrice shakespeariana che vendeva auto usate”.

“Non mi è mai piaciuto così tanto niente in vita mia e ricevo ancora mail di fan da bambini di tutto il mondo”.