Chi è responsabile della chiusura della fabbrica: la California Mother Corporation?

“Molto scioccante, francamente, scioccante”, ha detto il signor Grant, che ha lavorato in fabbrica negli anni ’70.

Ha affermato che l’aumento dei salari era una priorità per l’ingresso del sindacato nei negoziati. L’azienda ha offerto un bonus di $ 7.500 ai dipendenti che sono rimasti fino alla chiusura e ha aumentato la retribuzione oraria, che in precedenza era di $ 19,10 in cima al programma, a $ 23,10. (Il tasso negli stabilimenti sindacali del Midwest dell’azienda è ancora leggermente più alto.)

Ma il signor Grant ha affermato che la chiusura dell’impianto è stato un insulto ai suoi membri, che hanno lavorato durante la pandemia come lavoratori essenziali. Smithfield è stato multato di quasi $ 60.000 dalle autorità di regolamentazione della California nel 2020 per non aver adottato misure adeguate per proteggere i lavoratori dal contrarre il coronavirus.