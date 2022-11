Oltre 110 migliori offerte del Cyber ​​​​Monday del 2022: aggiornamenti in tempo reale

Gli editori di ZDNET hanno esperienza nel tenere traccia dei prezzi e delle offerte 365 giorni all’anno. Dai un’occhiata al nostro Deal Center: sappiamo come trovare offerte. Il nostro processo inizia con l’identificazione dei prodotti più caldi e popolari dell’anno, siano essi AirPods o gli ultimi iPad, quindi passiamo attraverso un processo scrupoloso che prevede il controllo dei principali rivenditori e altri di cui potresti non aver sentito parlare (ma sono ancora negozi di fiducia).

Una volta che abbiamo notato dove e quanto ogni articolo è disponibile, utilizziamo i tracker dei prezzi per esaminare la cronologia dei prezzi di ciascun prodotto. Da lì, possiamo determinare se sono stati venduti ripetutamente o se hanno toccato un minimo storico. Tutto ciò che non è almeno del 20% di sconto non fa il trucco*E, naturalmente, non pensiamo nemmeno alle cose che sono aumentate di prezzo nelle ultime settimane solo per essere scontate durante il Black Friday. Non siamo niubbi.

Facciamo acquisti online proprio come te, ma siamo esperti nel trovare offerte tecnologiche che valga davvero la pena acquistare, facendoti risparmiare tempo per lo shopping in modo che tu possa goderti le vacanze con amici e familiari.

* Fatta eccezione per i prodotti Apple e altri dispositivi che raramente vengono messi in vendita.