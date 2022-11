Will Smith “capisce perfettamente” se il pubblico evita i suoi film dopo lo schiaffo all’Oscar | Will Smith

Will Smith afferma di “capire completamente” se il pubblico non è pronto a guardarlo sullo schermo mentre promuove il suo primo film da Slapping Him Chris Roccia sul palco degli Academy Awards, ma spera che le sue azioni non “puniscano” il film, che uscirà nel periodo che precede la stagione dei premi.

In un’intervista televisiva con Fox 5, l’attore ha riconosciuto i sentimenti contrastanti della gente nel vederlo recitare di nuovo, prima dell’uscita del dramma sulla schiavitù Emancipation, diretto da Antoine Fuqua, e il primo grande progetto di Smith dopo la cerimonia.

“Capisco perfettamente che se qualcuno non è pronto,” Smith ha detto a Fox 5. “Lo rispetterei pienamente e concederei loro uno spazio impreparato.

“La mia preoccupazione più profonda è la mia squadra. Antoine ha fatto quello che credo sia il miglior lavoro di tutta la sua carriera… Le persone di questa squadra hanno fatto alcuni dei migliori lavori di tutta la loro carriera, e spero che le mie azioni non penalizzino la mia squadra.”

Quindi, a questo punto, è quello per cui sto lavorando. Questo è quello che spero. Spero che il materiale, la forza del film, il tempismo della storia – spero che il bene che può essere fatto – si apra il cuore delle persone almeno per vedere, conoscere e supportare gli straordinari artisti dentro e intorno a questo film”.

“Emancipation” racconta la storia dello schiavo fuggitivo Gordon, noto anche come “Whipped Peter”, che è stato oggetto di famose fotografie che documentano le cicatrici sulla schiena a causa delle fustigazioni che ha ricevuto. Le immagini scioccanti circolarono in tutto il mondo nel 1863, alimentando il movimento abolizionista.

L’uscita di maggio del film è stata ritardata, in parte a causa delle preoccupazioni per le conseguenze delle azioni di Smith agli Academy Awards. Uscirà nelle sale americane questa settimana prima di andare in onda su Apple TV+ a partire dal 9 dicembre.

Smith ha colpito il rock sul palco degli Academy Awards 2022 Dopo che il comico ha fatto una battuta sulla calvizie della moglie, in un attacco che ha sconvolto milioni di telespettatori in tutto il mondo. più tardi quella notte Smith ha vinto l’Oscar come miglior attore per il suo ruolo in King Richard.

In un’intervista con Vanity Fair a novembre, Fuqua ha detto che non c’erano state discussioni “sul fatto che il film non uscisse” ma che Apple, che sta rilasciando il film, è stata “molto cauta”.

“La mia conversazione è sempre stata”, ha detto, “400 anni di schiavitù e brutalità non sono più importanti di un brutto momento?” “Eravamo a Hollywood e sono successe cose davvero brutte e abbiamo visto molte persone ricevere premi che hanno fatto cose davvero brutte.

“Quindi penso che Apple abbia preso in considerazione tutte queste cose e ne abbiamo discusso molte. Quindi le persone responsabili della distribuzione e della finanza di Apple hanno preso una decisione e ne sono grato. Sono davvero grato”.

Ha descritto lo schiaffo come “uno sfortunato evento, e spero che possiamo andare avanti e superarlo”.