Mondiali 2022: scenari, classifiche e spareggi, con Brasile e Portogallo qualificate agli ottavi di finale; 27 squadre sono vive

Siamo giunti alla fine della fase a gironi della Coppa del Mondo perché ad alcuni gironi manca solo una partita. Finora, Francia, Portogallo e Brasile sono le uniche squadre ammesse agli ottavi, ma altre si uniranno a loro nella fase finale di ogni girone. Anche il Qatar si è unito al Sudafrica come unico paese ospitante della Coppa del Mondo a non essere riuscito a superare la fase a gironi. Ma diamo un’occhiata a chi potrebbe unirsi al trio negli ottavi di finale e qual è il loro percorso per arrivarci.

Visto il tie-break, l’inizio è semplice con la squadra con più punti in testa. Se due squadre sono a pari punti, viene aggiunta la differenza reti complessiva. Se ancora non possono essere divisi, la squadra che segna il maggior numero di gol sarà la squadra che avanza. Le regole verranno poi riapplicate solo nello scontro diretto tra le due squadre in parità. Quindi i punti totali in quelle partite sono poi seguiti dalla differenza reti negli scontri diretti e dai gol segnati. Se ce la fanno fino in fondo e non può essere diviso, alla fine va al fair play.

Il sistema Fair Play vedrà la squadra progredire con il minor numero di rigori nelle partite. Quindi una squadra perde un punto per ogni cartellino giallo, tre punti per ogni cartellino rosso a causa di un secondo cartellino giallo, quattro punti per un cartellino rosso consecutivo, e se un cartellino giallo è seguito da un cartellino rosso consecutivo, conta come cinque punti. .

Di seguito i gironi con tutti i gironi che hanno giocato due partite

Gruppo A

Olanda 1 1 2 2 4 Ecuador 1 1 2 2 4 Senegal 1 1 2 3 Qatar 2 -4 2

Olanda: Può andare agli ottavi con una vittoria o un pareggio contro il Qatar. Potrebbe vincere il girone migliorando il risultato dell’Ecuador.

Ecuador: Può arrivare agli ottavi con una vittoria o un pareggio contro il Senegal. Potrebbe vincere il girone migliorando il risultato dell'Olanda.

Senegal: Può qualificarsi agli ottavi battendo l'Ecuador. Potrebbe anche qualificarsi agli ottavi di finale con un pareggio contro l'Ecuador e l'Olanda contro il Qatar con più di due gol. Il girone può essere vinto battendo l'Ecuador e pareggiando o perdendo l'Olanda contro il Qatar.

Qatar: Eliminato dalla competizione per gli ottavi di finale.

Gruppo B

Inghilterra 1 1 4 2 4 Iran 1 1 -2 2 3 stato unito 2 2 2 Pozzi 1 1 -2 2 1

Inghilterra: Può vincere il set battendo il Galles. Gli Stati Uniti possono qualificarsi per gli ottavi di finale con un pareggio o una sconfitta con meno di sei gol e un pareggio o una sconfitta.

Iran: Può qualificarsi agli ottavi di finale vincendo o pareggiando con gli Stati Uniti. Può vincere la serie con una vittoria e un pareggio o una sconfitta per l'Inghilterra.

Stato unito: Può qualificarsi agli ottavi battendo l'Iran. Possono vincere il set con vittoria e sconfitta dell'Inghilterra o vittoria e pareggio dell'Inghilterra se realizzano 4 gol con differenza reti.

Può qualificarsi agli ottavi battendo l’Iran. Possono vincere il set con vittoria e sconfitta dell’Inghilterra o vittoria e pareggio dell’Inghilterra se realizzano 4 gol con differenza reti. Pozzi: Può qualificarsi agli ottavi battendo l’Inghilterra e perdendo l’Iran. Potrebbe anche qualificarsi battendo l’Inghilterra di oltre quattro gol. Potrebbe vincere il girone migliorando il punteggio dell’Iran e battendo l’Inghilterra di oltre quattro gol.

Gruppo C

Polonia 1 1 2 2 4 Argentina 1 1 1 2 3 Regno Arabia Saudita 1 1 -1 2 3 Messico 1 1 -2 2 1

Polonia: Può vincere il girone e qualificarsi agli ottavi battendo l’Argentina. Potrebbe anche qualificarsi agli ottavi di finale con un pareggio, ma in tal caso vincerebbe il girone solo se l’Arabia Saudita pareggiasse o perdesse contro il Messico.

Argentina: Può qualificarsi agli ottavi battendo la Polonia. Può anche qualificarsi agli ottavi con un pareggio e un pareggio per l'Arabia Saudita, o una sconfitta per meno di tre gol contro il Messico. Potrebbe vincere il girone con una vittoria e un pareggio o una sconfitta per l'Arabia Saudita.

Regno Arabia Saudita: Può qualificarsi agli ottavi battendo il Messico. Può anche qualificarsi per pareggio e sconfitta dell'Argentina o per sconfitta e sconfitta dell'Argentina per un altro gol. (Ad esempio, l'Arabia Saudita che perde 1-0 e l'Argentina che perde 2-0 farebbe avanzare l'Arabia Saudita

Può qualificarsi agli ottavi battendo il Messico. Può anche qualificarsi per pareggio e sconfitta dell’Argentina o per sconfitta e sconfitta dell’Argentina per un altro gol. (Ad esempio, l’Arabia Saudita che perde 1-0 e l’Argentina che perde 2-0 farebbe avanzare l’Arabia Saudita Messico: Può qualificarsi agli ottavi di finale con la vittoria della Polonia sull’Argentina. Puoi anche qualificarti vincendo e Per formare un vantaggio per differenza reti su Polonia / Argentina

gruppo d

Francia 2 4 2 6 Australia 1 1 -2 2 3 Danimarca 1 1 -1 2 1 Tunisia 1 1 -1 2 1

Francia: Si qualifica agli ottavi di finale. Può vincere il girone vincendo o pareggiando con la Tunisia o l’Australia pareggiando o perdendo.

Australia: Può qualificarsi agli ottavi battendo la Danimarca. Può anche qualificarsi con un pareggio, un pareggio o una sconfitta per la Tunisia.

Danimarca: Può qualificarsi per gli ottavi battendo l'Australia.

Può qualificarsi per gli ottavi battendo l’Australia. Tunisia: Possono qualificarsi per gli ottavi battendo la Francia e perdendo l’Australia contro la Danimarca, visto che la Tunisia vince con più gol della Danimarca. Anche la Tunisia può qualificarsi per gli ottavi battendo la Francia e pareggiando l’Australia.

Gruppo E

Spagna 1 1 7 2 4 Giappone 1 1 2 3 Costa Rica 1 1 -6 2 3 Germania 1 1 -1 2 1

Spagna: Fino agli ottavi di finale con una vittoria o un pareggio contro il Giappone. Può vincere il girone battendo il Giappone. Può avanzare anche con la sconfitta del Giappone e il pareggio tra Costa Rica e Germania.

Giappone: Supera gli ottavi battendo la Spagna. Potrebbe anche qualificarsi agli ottavi di finale con un pareggio con la Spagna e un pareggio tra Costa Rica e Germania. Potrebbero vincere il girone battendo la Spagna e avere una differenza reti migliore del Costa Rica se battessero la Germania.

Costa Rica: Può avanzare battendo la Germania e perdendo uno di Spagna/Giappone o un pareggio tra di loro. Anche il pareggio e la sconfitta del Giappone possono progredire. Potrebbe vincere il girone con una vittoria, una sconfitta per la Spagna e recuperare i sei gol di differenza tra il Giappone.

Può avanzare battendo la Germania e perdendo uno di Spagna/Giappone o un pareggio tra di loro. Anche il pareggio e la sconfitta del Giappone possono progredire. Potrebbe vincere il girone con una vittoria, una sconfitta per la Spagna e recuperare i sei gol di differenza tra il Giappone. Germania: Può passare agli ottavi vincendo e perdendo Spagna o Giappone. Può anche avanzare vincendo più di un gol e pareggiando il Giappone.

Gruppo F

Croazia 1 1 3 2 4 Marocco 1 1 2 2 4 Belgio 1 1 -1 2 3 Canada 2 -4 2

Croazia: Può passare agli ottavi battendo il Belgio. Può qualificarsi anche con un pareggio contro il Belgio e la sconfitta del Marocco contro il Canada. Potrebbe vincere il girone migliorando il risultato del Marocco.

Marocco: Può passare agli ottavi di finale con una vittoria o un pareggio contro il Canada. Può anche qualificarsi per gli ottavi di finale con una sconfitta e una sconfitta contro il Belgio o una sconfitta e una vittoria per il Belgio e una differenza reti migliore della Croazia. Potrebbe vincere il girone migliorando il risultato della Croazia e creando una differenza reti.

Belgio: Può passare agli ottavi battendo la Croazia. Potrebbe anche qualificarsi con un pareggio e la sconfitta del Marocco di oltre tre gol.

Può passare agli ottavi battendo la Croazia. Potrebbe anche qualificarsi con un pareggio e la sconfitta del Marocco di oltre tre gol. Canada: Eliminato dalla competizione per gli ottavi di finale.

Gruppo G

Nome della squadra w Dott Il differenza gol Partite giocate punti Brasile 2 3 2 6 Svizzera 1 1 2 3 Camerun 1 1 -1 2 1 Serbia 1 1 -2 2 1

Brasile: Fino agli ottavi di finale, il girone può essere vinto vincendo o pareggiando contro il Camerun o perdendo contro la Svizzera.

Svizzera: Può arrivare agli ottavi vincendo o pareggiando con la Serbia. Potrebbe vincere il girone con una vittoria, una sconfitta per il Brasile e recuperare di tre gol la differenza reti.

Camerun: Può andare agli ottavi battendo il Brasile e perdendo la Svizzera. Può anche raggiungere gli ottavi di finale battendo il Brasile per più di un gol e pareggiando Svizzera e Serbia.

Può andare agli ottavi battendo il Brasile e perdendo la Svizzera. Può anche raggiungere gli ottavi di finale battendo il Brasile per più di un gol e pareggiando Svizzera e Serbia. Serbia: Può passare agli ottavi battendo la Svizzera e perdendo contro il Camerun.

gruppo h

Nome della squadra w Dott Il differenza gol Partite giocate punti Portogallo 2 3 2 6 Ghana 1 1 2 3 Corea del Sud 1 1 -1 2 1 Uruguay – 1 1 -2 2 1