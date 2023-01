Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che avrebbe apportato modifiche al governo e ai servizi di sicurezza come parte di una nuova repressione della corruzione, quasi un anno da quando la Russia ha invaso il paese.

Nel suo discorso video del lunedì sera, Zelensky non ha nominato i funzionari che sarebbero stati sostituiti, ma ha indicato che un rimpasto era imminente.

“Ci sono già decisioni sul personale – alcune oggi, altre domani – riguardanti funzionari a vari livelli nei ministeri e in altre strutture del governo centrale, nonché nelle regioni e nel sistema delle forze dell’ordine”, ha affermato il presidente.

Zelensky è stato eletto in modo schiacciante nel 2019 con la promessa di riformare il governo e affrontare la corruzione, che aveva afflitto il paese molto prima che Mosca inviasse truppe oltre confine il 24 febbraio dello scorso anno.

L’Ucraina si è classificata 122 su 180 paesi nell’indice di percezione della corruzione di Transparency International nel 2021.

Nel fine settimana è emerso che il Dipartimento della Difesa stava acquistando cibo per i soldati a prezzi esorbitanti, sollevando interrogativi sugli acquisti del governo.

Domenica scorsa, la polizia anticorruzione ha dichiarato di aver arrestato un viceministro delle infrastrutture con l’accusa di aver accettato una tangente di 400.000 dollari per facilitare l’importazione di generatori nell’Ucraina in tempo di guerra lo scorso settembre. Anche il viceministro è stato licenziato.

I media ucraini hanno riferito che un certo numero di ministri e alti funzionari potrebbero essere licenziati mentre Zelensky si muove per razionalizzare il governo.

Un anziano alleato del presidente ha affermato in precedenza che i funzionari corrotti sarebbero stati imprigionati “attivamente”.

Corruzione in Ucraina. Ci sono due scandali emergenti sugli appalti. Entrambi mostrano che la corruzione è episodica ma il cambiamento culturale per combatterla è sistemico. Questa è la mia opinione come ex Ministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti. 1 /

– Timofey Milovanov (Mylovanov) 22 gennaio 2023