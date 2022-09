I ghepardi tornano in India dopo un’assenza di 70 anni

Otto leopardi si sono trasferiti dalla Namibia all’India

L’animale è scomparso dall’India 70 anni fa

Il tentativo di riportare indietro i gatti può migliorare le loro credenziali ambientali

Alcuni ambientalisti lo chiamano un progetto di vanità irrealistico

Le sfide includono limiti di spazio e predatori in competizione

LONDRA/NEW DELHI (Reuters) – Otto leopardi africani sono stati trasmessi via radio alla prateria del Parco nazionale di Kono nell’India centrale, la loro destinazione finale dopo un viaggio di 8.000 chilometri dalla Namibia. Alcuni ambientalisti.

L’arrivo del grande gatto – l’animale terrestre più veloce sulla Terra – coincide con il 72° anniversario della nascita del primo ministro indiano Narendra Modi, che sabato ha rilasciato il suo primo gatto nello zoo. È il culmine di uno sforzo di 13 anni per recuperare una specie scomparsa dall’India quasi 70 anni fa.

Questo progetto fondamentale è la prima volta che i leopardi selvatici vengono trasportati attraverso i continenti per essere liberati. Ha sollevato domande da parte degli scienziati che affermano che il governo dovrebbe fare di più per proteggere la fauna selvatica in difficoltà del paese.

I ghepardi – cinque femmine e tre maschi – sono arrivati ​​dopo un volo di due giorni e un giro in elicottero dalla savana africana e dovrebbero trascorrere dai due ai tre mesi in un recinto di 6 chilometri quadrati (2 miglia quadrate) all’interno di un parco nello stato indiano centrale del Madhya Pradesh.

Se tutto va bene con il loro acclimatamento a Kono, i gatti potranno correre attraverso 5.000 chilometri quadrati (2.000 miglia quadrate) di foresta e prati, condividendo il paesaggio con tigri, orsi bradipi e iene striate.

Si prevede che altri 12 ghepardi si uniranno alla neonata popolazione indiana il prossimo mese dal Sud Africa. Poiché l’India raccoglie più fondi per il progetto da 910 milioni di rupie (11,4 milioni di dollari), che è in gran parte finanziato dalla Indian Oil Corporation di proprietà statale, spera di aumentare alla fine la popolazione a circa 40 gatti.

SB Yadav della National Tiger Protection Authority ha affermato che l’estinzione del leopardo in India nel 1952 è stata l’unica volta in cui il paese ha perso una grande specie di mammiferi dall’indipendenza.

“È nostra responsabilità morale ed etica riportarlo indietro”.

Ma alcuni esperti indiani di conservazione hanno definito lo sforzo un “progetto di vanità” che ignora il fatto che il ghepardo africano – una sottospecie simile ma separata del ghepardo asiatico in via di estinzione che ora si trova solo in Iran – non è originario del subcontinente indiano.

E con 1,4 miliardi di persone in India in lizza per la terra, i biologi temono che i leopardi non avranno abbastanza spazio per vagare senza essere uccisi da predatori o umani.

L’anno scorso l’India ha aderito all’impegno delle Nazioni Unite di conservare il 30% della sua terra e degli oceani entro il 2030, ma oggi meno del 6% della terra del Paese è protetta.

Modi ha affermato che il ritorno del ghepardo “è il nostro sforzo per la conservazione dell’ambiente e della fauna selvatica”.

Mentre i leopardi oggi sono spesso associati all’Africa, la parola “ghepardo” deriva dalla parola sanscrita “chitraka”, che significa “leopardo maculato”.

Ad un certo punto, il leopardo asiatico si diffuse ampiamente in Nord Africa, Medio Oriente e in tutta l’India. Durante l’era dell’Impero Mughal, i ghepardi addomesticati servivano come compagni di caccia reali, dando la caccia alle prede per conto dei loro padroni.

Ma i cacciatori in seguito hanno rivolto le loro armi al leopardo stesso. Oggi ne rimangono solo 12 nelle regioni aride dell’Iran.

Il progetto Cheetah, iniziato nel 2009 sotto il governo dell’ex primo ministro Manmohan Singh, sembrava offrire all’India un’opportunità per correggere un torto storico e rafforzare la sua reputazione ambientale.

Yadav ha affermato che i successi dell’India nella gestione della più grande popolazione mondiale di tigri selvatiche dimostrano che ha le credenziali per riportare indietro i leopardi.

Tuttavia, anche tra i paesi africani, “ci sono stati alcuni ghepardi[trasferimenti]in aree grandi o non recintate che sono riusciti”, ha affermato Kim Young Overton, responsabile del programma di ghepardi presso Panthera, un’organizzazione globale per la conservazione dei gatti selvatici.

Per preparare i leopardi al successo, le autorità trasferiscono gli abitanti dei villaggi da Bagsha vicino a Kono. I funzionari hanno anche vaccinato i cani domestici della zona contro le malattie che possono essere trasmesse ai gatti.

I funzionari della fauna selvatica hanno esaminato la preda nel parco, per assicurarsi che ci fossero abbastanza cervi maculati, tori blu, cinghiali e istrici per mantenere la dieta dei leopardi.

Il CIO si è impegnato a fornire oltre 500 milioni di rupie (6,3 milioni di dollari) per il progetto nei prossimi cinque anni.

Polemiche sugli accarezzamenti dei gatti

Alcuni studiosi indiani affermano che l’India moderna presenta sfide che gli animali non hanno affrontato in passato.

Un singolo leopardo ha bisogno di molto spazio per vagare. Un’area di 100 chilometri quadrati (38 miglia quadrate) può ospitare da 6 a 11 tigri e da 10 a 40 leoni, ma solo un leopardo.

Una volta che i leopardi attraversano il confine non recintato di Kono, “i cani e i leopardi locali li scacceranno entro sei mesi”, ha affermato il biologo della fauna selvatica Ullas Karanth, direttore del Center for Wildlife Studies di Bengaluru.

“Oppure uccidono una capra e gli abitanti del villaggio li avveleneranno” in risposta.

Le preoccupazioni per il bracconaggio hanno ostacolato un altro progetto che includeva un’ordinanza della Corte Suprema del 2013 per spostare alcuni degli ultimi leoni asiatici rimasti al mondo dalla loro unica riserva nello stato indiano occidentale del Gujarat a Kono. Ora, i leopardi prenderanno il controllo di quello spazio.

“I ghepardi non possono essere un peso per l’India”, ha affermato il biologo della fauna selvatica Ravi Chelam, un esperto scientifico specializzato in leoni asiatici. “Questi sono animali africani trovati in dozzine di luoghi. Il leone asiatico è una popolazione. Un semplice sguardo alla situazione mostra quali specie dovrebbero avere la priorità”.

Altri esperti di conservazione affermano che la promessa di riportare i ghepardi in India vale le sfide.

“I ghepardi svolgono un ruolo importante negli ecosistemi delle praterie”, pascolano le prede attraverso le praterie e prevengono il pascolo eccessivo, afferma la biologa della conservazione Laurie Marker, fondatrice del Cheetah Conservation Fund che guida la parte namibiana del progetto.

Marker e i suoi collaboratori aiuteranno a monitorare l’insediamento, la caccia e l’allevamento dei gatti nei prossimi anni.

Modi ha invitato le persone ad essere pazienti mentre i gatti si adattano. “Affinché possano fare del Kono National Park la loro casa, dobbiamo concedere a questi leopardi alcuni mesi”.

Rapporti aggiuntivi di Gloria Dickey a Londra e Tanvi Mehta a Nuova Delhi; Montaggio di Katie Daigle, Mike Collette White e Frank Jack Daniel

