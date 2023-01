Sfogo di Stefon Diggs: Bills WR Sean McDermott si precipita fuori dagli spogliatoi, urla a bordo campo

Tuttavia, le sconfitte nei playoff di fine stagione sono sempre schiaccianti Buffalo Bills Il ricevitore largo del Pro Bowl Stefon Diggs ha perso in casa per 27-10 contro un terzo giocatore. Cincinnati Bengals Particolarmente difficile. Secondo Atletico, prima che alcuni membri dello staff tecnico di Buffalo potessero raggiungere il tunnel che portava agli spogliatoi, Diggs lasciò rapidamente lo spogliatoio con tutte le sue cose. Il veterano della squadra di allenamento di Bills, Duke Johnson, ha riportato i suoi compagni di squadra negli spogliatoi prima di lasciare l’Highmark Stadium di Orchard Park, New York, per una buona domenica.

Il 29enne è stato il capitano della squadra dei Phils nelle stagioni 2021 e 2022. Minnesota Vikings Nel 2020, la linea laterale è stata caricata alla fine del gioco per il quarterback dei Buffalo Josh Allen. Diggs ha ottenuto quattro passaggi per 35 yard su 10 bersagli alti, ma solo due di questi si sono verificati quando i Bills erano in svantaggio per 24-10 nel quarto quarto. Dopo la debacle, Allen ha detto che il nastro doveva essere rivisto perché “qualunque cosa fosse, non potevamo ottenerlo. [Diggs] Dobbiamo imparare a giocare stasera”.

Diggs ha difeso il suo comportamento con tre tweet su Twitter lunedì sera, spiegando che non gli va bene di fallire e che chiamerà i Bills quando non soddisferanno i loro standard.

L’allenatore Sean McDermott ha chiarito che Diggs era negli spogliatoi quando si è rivolto alla squadra, cosa che ha definito “molto importante”. Ha anche affrontato la rivelazione di Diggs, giustificando le sue azioni:

“È un concorrente”, ha detto McDermott NewYorkUpstate.com. “Questo è ciò che lo rende così bravo, quello che hai visto. È competitivo quanto noi. Lavoriamo così duramente per essere i migliori in questi lavori, e fa male. Non voglio un ragazzo che non lo faccia. Fa male, vero? Quindi quando metti tutto là fuori, mettiamo tutto in gioco. L’abbiamo messo su, semplicemente non era abbastanza buono stasera. Questa è la parte che fa male.

Da quando è arrivato dal Minnesota, Diggs ha giocato come il miglior ricevitore largo nella storia della squadra. È a pari merito per l’intero campionato nelle catture (338). I predatori di Las Vegas Davante Adams è secondo in target (484), quarto in ricezione yard (4.189) e sesto in ricezione touchdown (29) da quando è diventato Bill nel 2020. Ciascuna delle prime tre stagioni di Diggs a Buffalo si è classificata tra le prime tre. Nella storia della squadra basata sulle catture in un anno. La sua stagione 2020 (1.535 yard in ricezione) e la stagione 2022 (1.429 yard in ricezione) sono i due più alti totali di yard in ricezione in una sola stagione nella storia di Bills. Gli 11 touchdown ricevuti di Diggs in questa stagione hanno pareggiato il record di touchdown ricevuti in una sola stagione della squadra con gli 11 di Bill Brooks della stagione 1995.

Diggs ha firmato un’estensione del contratto da 96 milioni di dollari con la squadra il 6 aprile, legandolo a New York occidentale durante la sua stagione di 34 anni nel 2027. Il suo ultimo anno sotto contratto è il 2023. . Il modo in cui i Bills decidono di gestire questo scoppio potrebbe rimodellare la loro intera offesa, poiché la serie di tweet criptici di Biggs ha impedito ai vichinghi di decidere di scambiarlo nonostante la sua produzione alcuni anni fa.