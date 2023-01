Samsung Galaxy S23 ottiene un aumento della luminosità

A differenza dell’anno scorso, non ci sarà molta differenza tra le specifiche vanilla e le varianti Plus Galassia S23. mentre il Specifiche di tutti e tre i telefoni del Galaxy S23 La formazione era trapelato la scorsa settimanaSono emerse nuove informazioni che mostrano che Samsung sta lavorando per ridurre il divario tra Galaxy S23, Galaxy S23 + e Galaxy S23 Ultra.

Secondo l’adulto Roland QuandtIl modello Vanilla Galaxy S23 avrà uno schermo OLED con una luminosità di 1750 nit. Questo è simile a Galassia S23+ e il Galaxy S23 Ultra. Sebbene Samsung non abbia migliorato la luminosità massima dello schermo del Galaxy S23+ e del Galaxy S23 Ultra rispetto ai suoi predecessori, ha alzato il modello Vanilla fino al limite, il che è più importante. Pertanto, anche coloro che acquistano il dispositivo base della serie Galaxy S23 otterranno una luminosità dello schermo superiore.

Con questa modifica, le uniche differenze tra Galaxy S23 e Galaxy S23+ sono le dimensioni dello schermo, la capacità della batteria, le velocità di ricarica e UWB. Entrambi i telefoni hanno lo stesso design, risoluzione dello schermo, luminosità, processore, RAM, velocità di ricarica wireless e fotocamere. Parlando di fotocamere, Samsung non ha aggiornato le fotocamere posteriori su nessuno di questi dispositivi e l’unico aggiornamento arriverà attraverso un chipset migliorato (e il suo nuovo ISP) e una migliore elaborazione delle immagini. Entrambi i telefoni ottengono Nuova fotocamera selfie da 12 MPSi dice che sia in grado di catturare video 4K HDR a 60 fps.

I telefoni Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra utilizzano le estensioni Processore Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy, una versione superiore del processore Snapdragon 8 di seconda generazione. È dotato di CPU e GPU overcloccate per prestazioni migliori. Secondo quanto riferito, Samsung ha anche utilizzato un Migliore sistema di gestione termicaquindi ci aspettiamo che i telefoni in arrivo funzionino meglio sotto carichi costanti come i giochi e l’uso costante della fotocamera.