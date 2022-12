[TCG] La collezione leggendaria: edizione per il 25° anniversario

Hanno davvero realizzato “Così si fa un pacchetto per l’anniversario” per Wizards?

Uno dei personaggi più popolari di Yu-Gi-Oh! ELEMENTS DEL GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI ritorna per celebrare il 25° anniversario del gioco di carte! il primo Yu-Gi-Oh! Il gioco di carte collezionabili Legendary Collection rinascere come La collezione leggendaria: edizione per il 25° anniversario! Contiene 6 Booster Pack e 6 Ultra Card Pack, incluse speciali carte variant per alcuni dei mostri più iconici della serie anime originale. Oltre alle 6 carte Ultra Rare, che includono le tanto richieste e originali promozioni della Carta delle Divinità Egiziane, la 25th Anniversary Edition includerà una settima carta aggiuntiva! Questa settima carta darà ai Duellanti un’anteprima di una nuovissima rarità creata per celebrare il suo 25° Anniversario: ​​The Quarter Century Secret Rare! Tutti La collezione leggendaria: edizione per il 25° anniversario Includerà una versione casuale Quarter Century Secret Rare di 1 delle 6 carte variant speciali per dare ai Duellanti un assaggio di ciò che verrà! La collezione leggendaria: edizione per il 25° anniversario contiene: 1 confezione di La leggenda del drago bianco dagli occhi azzurriUna confezione di Predatori di metalloUna confezione di incantesimo sovranoUna confezione di Abd FaraoneUna confezione di crisi oscuraUna confezione di Invasione del caos1 è molto raro Il torturatore dell’obelisco Una carta è estremamente rara Ammazzadraghi del cielo Una carta è estremamente rara drago alato ra Una carta è estremamente rara Drago Bianco dagli occhi blu Una carta è estremamente rara Mago oscuro Una carta è estremamente rara Drago nero occhi rossi Carta e 1 quarto di secolo segreto Una versione rara di 1 delle 6 carte sopra (casuale).

La collezione leggendaria: edizione per il 25° anniversario Uscite il 4 aprile 2023.

Inoltre, i seguenti cinque pilastri dell’inizio Yu-Gi-Oh! Gioco di carte collezionabili La data prevede una riedizione per celebrare il 25° anniversario del gioco il 13 luglio 2023.

La leggenda del drago bianco dagli occhi azzurri Il primo Yu-Gi-Oh! IL MIGLIOR GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI MAI RILASCIATO! Per anni, hai potuto ottenere questi ambiti pacchetti solo come parte di Il gruppo leggendarioma ora, giusto in tempo per il 25° anniversario del gioco di carte, sono disponibili come buste autonome! La leggenda del drago bianco dagli occhi azzurri È stato notevole non solo per essere stato il primo set di buste, ma anche per aver introdotto carte popolari come Exodia proibitaInoltre fantastiche carte incantesimo come La misura dell’avidità E il Raijiki. Questa stampa conterrà tutti i Secret Rares della collezione. completo La leggenda del drago bianco dagli occhi azzurri Booster set 126 carte: 82 Comuni

22 raro

10 super gare

10 molto raro

2 segreto raro

Predatori di metallo È stato il secondo Yu-Gi-Oh! IL MIGLIOR GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI MAI RILASCIATO! Per anni, hai potuto ottenere questi ambiti pacchetti solo come parte di Il gruppo leggendarioma ora, giusto in tempo per il 25° anniversario del gioco di carte, sono disponibili come buste autonome! Questo mazzo è noto per aver introdotto molte carte Trappola incredibilmente potenti, inclusa quella di Yugi potere dello specchio E la prima ondata di contro carte trappola: Il secolo del paradisoE il Jammer MagicoE il Sette strumenti per banditiE non puoi dimenticare Giudizio solenne! Ovviamente, Metal Raiders non ha lasciato i duellanti indifesi contro queste potenti carte… forte tempesta Ha debuttato anche in questa collezione! Questa stampa conterrà tutti i Secret Rares della collezione. completo Predatori di metallo Il booster deck è di 144 carte: 100 beni comuni

22 raro

10 super gare

10 molto raro

2 segreto raro

incantesimo sovrano Era il terzo Yu-Gi-Oh! IL MIGLIOR GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI MAI RILASCIATO! Per anni, hai potuto ottenere questi ambiti pacchetti solo come parte di Il gruppo leggendarioma ora, giusto in tempo per il 25° anniversario del gioco di carte, viene reso disponibile come booster autonomo! incantesimo sovrano Fu il debutto delle Carte Magia Rituale, dei Mostri Rituali e delle Carte Magia Rapida come Misterioso tornado spaziale. Questa è stata la prima apparizione di Pegasus mondo dei cartoni animati Toon mostri fin dall’inizio Yu-Gi-Oh! Serie animate, tra cui l’amato Cartone animato drago occhi azzurri! Insieme a loro c’erano potenti carte incantesimo come Doppio delinquenteE il rubare rubareE il Scelta dolorosa. Questa stampa conterrà tutti i Secret Rares della collezione. completo incantesimo sovrano Il booster deck è di 104 carte: 65 Comuni

17 raro

10 super gare

10 molto raro

2 segreto raro

Abd Faraone Era il quarto Yu-Gi-Oh! IL MIGLIOR GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI MAI RILASCIATO! Per anni, hai potuto ottenere questi ambiti pacchetti solo come parte di Il gruppo leggendarioma ora, giusto in tempo per il 25° anniversario del gioco di carte, viene reso disponibile come booster autonomo! Abd Faraone Fu la prima apparizione della Bestia Assoluta di Pegaso, Restrizione dei mille occhiHa anche introdotto carte d’identità dell’era come Jinzo E il ordine imperiale anche al gioco. Abd Faraone Ha reso più facile che mai far rivivere i mostri con esso sepoltura prematura E il chiamata stregata Oppure brucia i punti vita del tuo avversario con esso cessate il fuoco. Questa stampa conterrà tutti i Secret Rares della collezione. completo Abd Faraone Booster set 105 carte: 66 Comuni

17 raro

10 super gare

10 molto raro

2 segreto raro

In termini di ordine di rilascio specifico, Labyrinth of Nightmare, Legacy of Darkness, Pharaonic Guardian, Magician’s Force e Dark Crisis (proprio come i quattro precedenti che erano precedentemente usciti per il rilascio) sono tutti saltati. Il gruppo leggendario) ma il core set finale da ripubblicare è:

Invasione del caos È uno dei personaggi più popolari di Yu-Gi-Oh! Scambia combinazioni di booster per il gioco di carte di tutti i tempi! Per anni, hai potuto ottenere questi ambiti pacchetti solo come parte di Il gruppo leggendarioma ora, giusto in tempo per il 25° anniversario del gioco di carte, viene reso disponibile come booster autonomo! Invasione del caos Scatena una varietà di potenti carte che premiano i duellanti che popolano i loro mazzi con mostri con attributi chiari e oscuri. leggendario Black Shining Soldier – Inviato dell’inizio E il Chaos Dragon Emperor – Inviato della Fine Domina i duelli e ripristina la magia Mago del Caos Oscuro Unisciti a loro grazie all’incredibile potenza dimensione di fusione Carta degli incantesimi! Questa stampa conterrà tutti i Secret Rares della collezione. completo Invasione del caos Booster set 112 carte: 73 Comuni

17 raro

10 super gare

10 molto raro

2 segreto raro

