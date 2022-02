Aggiornamenti in tempo reale sul coronavirus e notizie sulle varianti di omicron

Il sindaco di New York Eric Adams, D., mercoledì ha detto a un gruppo di amministratori delegati che dovrebbero riportare i propri dipendenti in ufficio il prima possibile per aiutare l’economia della città a riprendersi dagli effetti della pandemia.

“La cosa migliore che possiamo fare per affrontare il Covid è tornare al lavoro”, Adams Raccontare Giornalisti dopo la presentazione Budget iniziale della città per il prossimo anno fiscale.

Adams ha detto di aver incontrato circa 100 amministratori delegati mercoledì e di averli esortati ad aiutare a creare 30.000 nuovi posti di lavoro per i giovani come parte del suo lavoro. Corsa estiva per i giovani Iniziativa.

Ha anche chiesto loro di riportare i propri dipendenti negli uffici il prima possibile. “Non possiamo inviare messaggi contrastanti”, ha detto. “è ora.”

Era New York Ha colpito duramente alla fine dell’anno scorso A causa di un’ondata di nuovi casi e ricoveri dovuti alla variabile omcron, con molte grandi banche e altri datori di lavoro binario inverso Sull’intenzione di tornare in ufficio. Ma nelle ultime settimane, lo hanno affermato i funzionari della sanità pubblica onda omicron che si allontanacon il tasso medio giornaliero di nuovi casi della città in calo del 2,6% nell’ultima settimana e dell’8,8% negli ultimi 28 giorni, in ciascuno Dati sulla città.

Mentre alcuni datori di lavoro preferivano Lascia che i loro dipendenti lavorino da remoto Per evitare il rischio di trasmissione del coronavirus in ufficio e, in alcuni casi, per risparmiare denaro su affitto, utenze e spese aziendali, Adams ha affermato mercoledì che ciò sta ostacolando la ripresa economica di New York.

Gli edifici per uffici vuoti stanno avendo un effetto dannoso sull’economia locale, ha affermato, in quello che Adams ha descritto come un “ecosistema finanziario” le cui ramificazioni non raggiungono solo i colletti bianchi che svolgono il loro lavoro da remoto, ma anche l’infrastruttura che li supporta, tra cui alberghi, bar e addetti alle pulizie. . READ Justin Trudeau ha suscitato indignazione dopo aver accusato i conservatori di sostenere la svastica

“Alla fine perderai i tuoi clienti”, ha detto. “Perché se chiudono i nostri ristoranti, se chiudono le nostre piccole attività, chi ti darà lavoro?”