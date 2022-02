L’amministratore dell’aviazione federale Steve Dixon ha guidato l’agenzia dopo due morti. Boeing 737 Max Accidents, dimesso mercoledì, in vigore dal 31 marzo.

L’annuncio di Dixon arriva a metà del suo mandato di cinque anni. In un’e-mail allo staff, Dixon ha dichiarato dopo una lunga separazione dalla sua famiglia: “È ora di dedicare tutto il mio tempo e la mia attenzione a loro.

“Come ho scritto nella mia lettera al presidente Biden, è ora di tornare a casa”, ha detto. Dixon gestisce un’agenzia con 45.000 persone a Washington, DC, e la sua famiglia ha sede in Georgia.

“Anche se il mio cuore è pesante, sono molto orgoglioso di pensare a tutto ciò che abbiamo fatto insieme negli ultimi anni”, ha detto. “L’agenzia è in un posto migliore rispetto a due anni fa e abbiamo avuto un grande successo. Lavorare con voi è stato un privilegio per tutta la vita”.

Dixon, ex capitano della Delta Air Lines e capo delle operazioni di aviazione, è stato nominato dal presidente Donald Trump pochi giorni dopo il secondo incidente di due dei 737 Max più venduti della Boeing.

Entrambi gli incidenti hanno ucciso 346 persone e hanno messo in crisi l’approvazione della FAA per i voli e il suo stretto rapporto con Boeing. Dixon ha lavorato per migliorare la reputazione della FAA e migliorare la sua cultura della difesa.

Alla fine di dicembre 2019, l’allora CEO di Boeing, Dennis Muellenberg, è stato licenziato, dicendo che le autorità di regolamentazione avrebbero rimesso in servizio i voli entro la fine di quest’anno, spingendo Dixon a indossare l’uniforme a Washington, secondo fonti che all’epoca conoscevano la questione.

I permessi non vengono ricevuti da più di un anno. Dixon ha supervisionato il ritorno in servizio di Max alla fine del 2020, ponendo fine a un divieto globale di 20 mesi sui voli mesi dopo rispetto alle stime dei dirigenti Boeing. Lui L’aereo è volato Nel settembre 2019, ha detto che non avrebbe messo in servizio gli aerei se non avesse utilizzato il jet.

Dixon ha gestito l’agenzia negli ultimi due anni poiché il numero di passeggeri è diminuito a causa dell’infezione da corona virus e le compagnie aeree hanno subito perdite record.

All’inizio di quest’anno, l’agenzia è stata bloccata in un conflitto con i fornitori di servizi wireless Verizon e AT&T Preoccupato per i neo-hippy e il loro riscaldamento globale, te lo dico io.

La controversia ha portato a contratti di 11 ore Metti in pausa i rilasci Sebbene alcuni vettori siano stati costretti a ridurre i voli, la FAA ha lavorato approvando i tipi di aeromobili vicino agli aeroporti.

“Steve è stato il capitano coerente e competente della FAA e il suo incarico è il fermo impegno della FAA per la missione di sicurezza e per i 45.000 dipendenti che lavorano instancabilmente ogni giorno per portarla a termine”, ha affermato il segretario ai trasporti Pete Boutique. “Siamo grati per i suoi molti anni di servizio al nostro paese e per il suo impegno per tutta la vita nel garantire che il nostro sistema di aviazione sia il migliore e il più sicuro al mondo”.