Lula ha vinto le elezioni brasiliane, ma Bolsonaro non ha ceduto

SAO PAULO/BRASILIA (Reuters) – Il leader brasiliano della sinistra Luiz Inacio Lula da Silva ha sconfitto di poco il presidente Jair Bolsonaro al ballottaggio, ma l’extra destra non ha subito la sconfitta domenica notte, facendo temere che possa contestare il risultato. .

Il Tribunale Supremo Elettorale (TSE) ha dichiarato Lula prossimo presidente, con il 50,9% dei voti contro il 49,1% di Bolsonaro. Lula, 77 anni, dovrebbe essere inaugurata il 1 gennaio.

Elezioni brasiliane Lula vince le elezioni brasiliane

È stata una straordinaria rimonta per l’ex presidente di sinistra e un duro colpo per Bolsonaro, il primo brasiliano a perdere le elezioni presidenziali.

“Finora Bolsonaro non mi ha chiamato per riconoscere la mia vittoria e non so se chiamerà o ammetterà la mia vittoria”, ha detto Lula a decine di migliaia di fan esultanti che hanno celebrato la sua vittoria sull’Avenida Paulista a San Paolo.

In contrasto con il silenzio di Bolsonaro, le congratulazioni si sono riversate a Lula dai leader stranieri, tra cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente russo Vladimir Putin, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron.

Una fonte nella campagna di Bolsonaro ha detto a Reuters che il presidente non avrebbe rilasciato dichiarazioni pubbliche fino a lunedì. La campagna di Bolsonaro non ha risposto a una richiesta di commento.

L’anno scorso Bolsonaro ha discusso pubblicamente del suo rifiuto di accettare i risultati del voto e ha avanzato accuse infondate secondo cui il sistema di voto elettronico del Brasile era vulnerabile alle frodi.

“Prometto che sarò la più grande dissidente che Lula abbia mai immaginato”, ha scritto su Twitter la rappresentante Carla Zampelli, stretta alleata di Bolsonaro, in evidente riferimento ai risultati.

I mercati finanziari potrebbero avere una settimana volatile, poiché gli investitori valutano le speculazioni sul governo di Lula e il rischio che Bolsonaro metta in dubbio i risultati.

[1/6] L’ex presidente brasiliano e candidato presidenziale Luiz Inacio Lula da Silva risponde durante un incontro notturno elettorale il giorno del ballottaggio delle elezioni presidenziali brasiliane, a San Paolo, Brasile, 30 ottobre 2022. REUTERS/Mariana Gray

Il voto è stato un rimprovero al populista di estrema destra Bolsonaro, che è emerso dai banchi posteriori del Congresso per formare una nuova coalizione conservatrice, ma ha perso il sostegno quando il Brasile ha registrato uno dei peggiori numeri di vittime della pandemia di coronavirus.

Biden si è congratulato con Lula per aver vinto “un’elezione libera, equa e credibile”, unendosi al coro di lodi dei leader europei e latinoamericani.

Gli osservatori elettorali internazionali hanno affermato che le elezioni di domenica si sono svolte in modo efficiente. Un osservatore ha detto a Reuters che i revisori dei conti militari non hanno riscontrato alcun difetto nei test di integrità che hanno condotto nel sistema di voto.

Secondo l’operatore autostradale, i camionisti ritenuti sostenitori di Bolsonaro hanno bloccato un’autostrada domenica in quattro luoghi nello stato del Mato Grosso, un importante produttore di grano.

In uno dei video che circolano online, un uomo ha detto che i camionisti stavano pianificando di bloccare le principali autostrade, chiedendo un colpo di stato militare per impedire a Lula di entrare in carica.

marea rosa in aumento

La vittoria di Lula cementa una nuova “marea rosa” in America Latina, dopo le storiche vittorie della sinistra alle elezioni in Colombia e Cile, facendo eco al cambiamento politico regionale di due decenni fa che ha portato Lula sulla scena mondiale.

Ha promesso di tornare alla crescita economica e alle politiche sociali guidate dallo stato che hanno contribuito a far uscire milioni di persone dalla povertà durante due mandati come presidente dal 2003 al 2010. Ha anche promesso di combattere la distruzione della foresta pluviale amazzonica, ora a 15- anno e fare del Brasile un leader nei colloqui sul clima globale.

“Sono stati quattro anni di odio e negazione della scienza”, ha celebrato con un drink Ana Valeria Doria, 60 anni, medico di Rio de Janeiro. “Non sarebbe facile per Lola dirigere la band in questo paese. Ma per ora è pura felicità”. Nato in povertà, un ex leader sindacale organizzò scioperi contro il governo militare brasiliano negli anni ’70. La sua presidenza per due mandati è stata caratterizzata da un boom economico guidato dalle materie prime e ha lasciato l’incarico con una popolarità record.

Ma il suo partito laburista in seguito ha subito una profonda recessione e uno scandalo di corruzione da record che lo ha visto imprigionato per 19 mesi con l’accusa di corruzione, che la Corte Suprema ha ribaltato l’anno scorso.

Reportage aggiuntivo di Anthony Buddle e Ricardo Brito a Brasilia, Brian Ellsworth e Lisandra Paraguaso a San Paolo Montaggio di Brad Hines, Lincoln Fest e Nick McPhee

I nostri criteri: Principi di fiducia di Thomson Reuters.