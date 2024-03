Elezioni russe: iniziano le votazioni nei sondaggi d'opinione che Putin vincerà sicuramente

Oggi, venerdì, gli elettori russi si sono recati alle urne per esprimere il proprio voto Le elezioni presidenziali dureranno tre giorni Ciò estenderà sicuramente il governo del presidente Vladimir Putin per altri sei anni dopo aver soffocato l'opposizione.

Le elezioni si svolgono nel contesto di: Repressione spietata che ha Media indipendenti disabili E Importanti gruppi per i diritti umani Ha dato a Putin il controllo completo sul sistema politico.

Arriva anche a Mosca Guerra in Ucraina Entrando nel suo terzo anno. La Russia è in vantaggio sul campo di battaglia, dove sta ottenendo piccoli, seppur lenti, guadagni. Nel frattempo, l’Ucraina ha fatto sembrare Mosca vulnerabile dietro le linee del fronte: gli attacchi di droni a lungo raggio hanno colpito in profondità la Russia, mentre i droni ad alta tecnologia hanno messo sulla difensiva la sua flotta del Mar Nero.

Gli elettori esprimono il loro voto dal venerdì alla domenica nei seggi elettorali negli 11 fusi orari del vasto paese, così come nelle regioni annesse illegalmente dell'Ucraina. I russi possono anche votare online, ed è la prima volta che questa opzione viene utilizzata in una competizione presidenziale; Le autorità hanno affermato che più di 200.000 persone a Mosca hanno espresso il loro voto online poco dopo l'apertura dei seggi elettorali.

L'elezione Contiene un po' di suspense Da quando Putin (71 anni) si è candidato al quinto mandato quasi incontrastato. I suoi oppositori politici sono in prigione o in esilio all’estero, il più feroce dei quali è Alexei Navalny. Morì in una remota colonia penale nell'Artico Lo scorso mese. Gli altri tre candidati al ballottaggio sono politici di basso profilo appartenenti a simbolici partiti di opposizione che seguono la linea del Cremlino.

Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny appare tramite collegamento video in un'aula di tribunale a Mosca il 18 ottobre 2022. (AP Photo, file) I lavoratori trasportano una bara e una foto del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny fuori da una chiesa a Mosca il 1 marzo 2024. (AP Photo, File)

Gli osservatori non si aspettano che le elezioni siano libere e corrette. A parte il fatto che gli elettori hanno poche scelte, le possibilità di un monitoraggio indipendente sono estremamente limitate.

Solo i candidati registrati o gli organi consultivi sostenuti dallo Stato possono nominare osservatori presso i seggi elettorali, riducendo la possibilità di organi di controllo indipendenti. Dato che il voto si svolge nell’arco di tre giorni in quasi 100.000 seggi elettorali nel paese, qualsiasi monitoraggio reale è comunque difficile.

“Le elezioni in Russia nel loro complesso sono una farsa. Il Cremlino controlla chi partecipa alle urne. Il Cremlino controlla il modo in cui fanno campagna elettorale. Non stiamo dicendo nulla sulla possibilità di controllare tutti gli aspetti del voto e il processo di conteggio dei voti”.

L'Ucraina e l'Occidente hanno anche condannato la Russia per aver tenuto il voto nelle regioni ucraine sequestrate e occupate dalle forze di Mosca.

Analisti politici e esponenti dell’opposizione affermano che, per molti versi, l’Ucraina è al centro di queste elezioni. Dicono che Putin voglia usare la sua enfatica vittoria elettorale come prova che la guerra e la sua gestione hanno un ampio sostegno. Allo stesso tempo, l’opposizione spera di usare il voto per dimostrare la propria insoddisfazione nei confronti della guerra e del Cremlino.

Cremlino Banditi due politici Ha cercato di perseguire un’agenda contro la guerra e ha ottenuto un sostegno reale, anche se non schiacciante, privando così gli elettori di qualsiasi scelta sulla “questione principale dell’agenda politica russa”, ha affermato l’analista politico Abbas Galliamov, che ha lavorato come direttore della politica estera. Mettere in.

Uno studente lascia una cabina elettorale in un seggio elettorale durante le elezioni presidenziali a Vladivostok, Russia, 15 marzo 2024. (AP Photo) Gli elettori aspettano di ricevere le loro schede elettorali in un seggio elettorale durante le elezioni presidenziali a Vladivostok, Russia, 15 marzo 2024. (AP Photo)

L’opposizione russa, dispersa, ha invitato coloro che sono arrabbiati con Putin o con la guerra a recarsi alle urne domenica a mezzogiorno, l’ultimo giorno di votazioni, in segno di protesta. Navalny ha approvato questa strategia poco prima della sua morte.

Ha aggiunto: “Dobbiamo sfruttare il giorno delle elezioni per dimostrare che esistiamo, che siamo in molti, che siamo persone vere, vive, reali, e che siamo contro Putin… Quello che farete dopo dipende da voi”. Puoi votare per qualsiasi candidato tranne Putin.” La sua vedova ha detto Yulia Navalnaya: “Potrebbe distruggere il tuo voto”.

La misura in cui questa strategia funziona non è ancora chiara.

Golos, il popolare gruppo indipendente di monitoraggio elettorale russo, ha affermato in un rapporto di questa settimana che le autorità “stanno facendo di tutto affinché la gente non si accorga del fatto che le elezioni si stanno svolgendo”.

L'organizzazione ha descritto la campagna pre-voto come “praticamente insignificante” e “la più assurda” dal 2000, quando fu fondata Golos e iniziò a monitorare le elezioni in Russia.

Il presidente russo Vladimir Putin incontra i residenti dopo una visita al complesso di serre Solnechniy Dar fuori Stavropol, in Russia, il 5 marzo 2024. (Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)

Il rapporto afferma che la campagna elettorale di Putin è stata coperta da attività presidenziali e che gli altri candidati sono stati “chiaramente passivi”.

Secondo Golos, i media statali hanno dedicato meno tempo alle elezioni rispetto al 2018, quando Putin fu eletto l’ultima volta. Il gruppo ha affermato che invece di promuovere il voto per garantire l’affluenza alle urne richiesta, le autorità sembrano scommettere sulla pressione sugli elettori che possono controllare – ad esempio, i russi che lavorano nelle aziende o nelle istituzioni statali – affinché si presentino alle urne.

Gli studenti partecipano alla votazione in un seggio elettorale durante le elezioni presidenziali a Vladivostok, Russia, 15 marzo 2024. (AP Photo) Una donna lascia una cabina elettorale in una stazione di raccolta durante le elezioni presidenziali a Vladivostok, Russia, 15 marzo 2024. (AP Photo)

Anche la stessa organizzazione di controllo è stata travolta dalla repressione: il suo copresidente, Grigory Melkonyants, è in prigione in attesa di processo con accuse ampiamente viste come un tentativo di fare pressione sul gruppo prima delle elezioni.

“Le elezioni attuali non saranno in grado di riflettere il vero stato d'animo della gente”, ha affermato Golos nel rapporto. “La distanza tra i cittadini e il processo decisionale sul destino del Paese è diventata più grande che mai”.

___

Segui la copertura di AP sulle elezioni russe: https://apnews.com/hub/russia-election