Il Samsung Galaxy Z Fold 6 FE potrebbe abbandonare questa funzionalità chiave per abbassare il prezzo

Secondo quanto riferito, il prossimo Galaxy Z Fold 6 avrà due versioni: un modello di fascia alta e un modello “economico”.

Si dice che il modello “economico” abbandonerà la funzione di input penna, secondo ET News.

Può anche essere molto più sottile, secondo un altro rapporto.

Samsung si sta preparando per la prima versione “economica” della serie Galaxy Z Fold, secondo ET News. Per abbassare il prezzo, si dice che l’azienda tecnologica stia abbandonando una caratteristica chiave.

Attualmente, Samsung sta sviluppando due modelli della serie di punta Galaxy Z Fold. Il primo modello sarà un telefono tradizionale simile al Galaxy Z Fold 5 attualmente disponibile, anche se con nuove funzionalità. Ciò che rende le cose interessanti è che, secondo il rapporto, il modello “budget” non avrà una funzione di input tramite penna. Il modello di fascia alta manterrà questa funzione, ma il modello “budget” abbandonerà la funzionalità nel tentativo di abbassare il prezzo per i consumatori.

È importante notare che la mancanza di parità tra i due modelli potrebbe non limitarsi alla funzione di input tramite penna. Ross Young di Display Supply Chain Consultants Aggiunto su X (ex Twitter) Che il telefono potrebbe essere più sottile perché “il digitalizzatore è spesso”.

Ciò che resta da vedere è come verrà gestito il prezzo del modello “budget”. Attualmente, il Galaxy Z Fold 5 base viene venduto al dettaglio per un prezzo suggerito di $ 1.799,99 per il modello da 256 GB. Il prezzo si estende a $ 2.159,99 per la versione di archiviazione da 1 TB, la dimensione di archiviazione più grande disponibile. In questo senso il costo del modello inferiore sarà molto più basso, anche se bisognerà ancora vedere quanto sarà più economico.

Tuttavia, questo sviluppo continua la recente tendenza del colosso della tecnologia di offrire modelli di fascia bassa dei suoi dispositivi di punta soprannominati FE o Fan Edition che sono più attraenti per i consumatori grazie al loro costo inferiore. In cambio di un costo inferiore, alcune funzionalità vengono eliminate. Tuttavia, come riportato da Jay Bonggolto di Android Central all'inizio di questo mese, il Galaxy S24 FE potrebbe avvicinarsi sorprendentemente alle prestazioni del modello di punta.

Tra le caratteristiche che si dice siano presenti nell'S24 FE ci sono una batteria molto più grande (4.500 mAh) rispetto alla batteria da 4.000 mAh del Galaxy S24, nonché un display AMOLED da 6,1 pollici alimentato da un chipset Exynos 2400 o Snapdragon 8 Gen 3. Il risultato finale è un dispositivo ampiamente paragonabile al modello di punta senza il prezzo elevato.

Ciò dovrebbe dare un po’ di sollievo ai consumatori perché se il Galaxy Z Fold 6 FE non avesse la funzionalità di input penna e forse un display più sottile, manterrebbe comunque molti degli elementi premium a un prezzo più conveniente per il consumatore.