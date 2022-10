Il bilancio delle vittime della Corea del Sud sale a 154 mentre la folla esplode

CNN

Le autorità sudcoreane stanno indagando La fuga precipitosa ha ucciso almeno 154 persone I membri del partito a Seoul stanno cercando di dare un senso a uno dei suoi peggiori disastri come il paese assediato.

Il Paese ha iniziato una settimana di lutto mentre i funzionari cercano di capire come Attrazione catastrofica tenuto

Tra i morti ci sono almeno 26 stranieri, tra cui due cittadini statunitensi. Una dozzina di ambasciate in tutto il mondo hanno confermato vittime dai loro paesi.

Non era chiaro cosa avesse causato il tumulto di sabato, ma i testimoni hanno affermato che i partecipanti alla festa si sono stipati nelle strade strette nel quartiere della vita notturna della capitale Itaewon mentre le persone si sono godute il primo fine settimana di Halloween dalla revoca delle restrizioni di Covid-19.

Quasi tutte le vittime – almeno 150 – sono state identificate; Lo ha detto la polizia alla CNN. Il numero comprende 56 uomini e 97 donne, secondo il Ministero dell’Interno e della Difesa sudcoreano.

Il ministero dell’Istruzione della Corea del Sud ha dichiarato lunedì che sei scolari, incluso uno studente delle scuole medie, sono tra i morti. Tutti e tre gli insegnanti sono morti.

A partire dalle 17:00 ora locale di domenica (4:00 ET), il numero di feriti è salito a 133, 37 dei quali in modo critico, ha affermato il ministero.

“C’erano file e file di persone coperte da teloni per strada”, ha detto Emily Farmer, un’insegnante di inglese di 27 anni a Seoul. Passa per Itaewonha detto alla CNN.

La contadina e le sue amiche hanno deciso di entrare in un bar “sopraffatte” dalla folla per strada. Dopo un po’, iniziarono a diffondersi voci secondo cui qualcuno era morto e gli avventori non potevano andarsene. L’agricoltore ha detto di aver ricevuto un messaggio di emergenza dal governo che avvertiva di una “situazione pericolosa nella zona” e in seguito gli è stato permesso di lasciare il bar quando si è reso conto dell’entità della tragedia.

“È orribile”, ha detto. “Non tutti muoiono all’istante.” Gruppi di persone piangevano, ha aggiunto. Diverse vittime stavano ricevendo la rianimazione cardiopolmonare e si erano tolte i vestiti, consentendo ai medici sulla scena di rianimarle. “Stavano ancora tirando fuori le persone perché era così affollato”, ha aggiunto.

Un altro testimone oculare, Sung Sehyun, ha detto alla CNN che la scena di strada era come un “tunnel affollato” sabato sera, con i partecipanti alla festa di Halloween stipati così fitti che era difficile muoversi.

Chua Cho ha aggiunto che le persone hanno iniziato a spingere e spingere e c’erano molte urla. Alla fine ha fatto una deviazione ed è fuggita in salvo, ma ha visto persone che si arrampicavano sugli edifici per sopravvivere. Ha aggiunto che i vestiti che indossavano le persone aggiungevano confusione; “C’era un agente di polizia che urlava, ma non potevamo davvero dire (se fosse) un vero agente di polizia perché così tante persone indossavano costumi”.

Testimoni hanno detto alla CNN che il controllo della folla era minimo prima che la folla diventasse mortale.

Video e foto pubblicati sui social media mostrano persone in piedi spalla a spalla nella stradina.

Le folle non sono insolite per i residenti di Seoul nelle metropolitane e nelle strade affollate di una città di quasi 10 milioni di persone.

Dopo che le prime chiamate di emergenza sono arrivate alle 22:24, gli agenti si sono precipitati sul posto, ma il gran numero di persone ha reso difficile raggiungere coloro che avevano bisogno di aiuto. Un video pubblicato sui social media mostra altri membri del partito che fanno pressione sulle persone sdraiate a terra in attesa di assistenza medica.

Diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Cina, Iran, Thailandia, Sri Lanka, Giappone, Australia, Norvegia e Francia, hanno confermato che i loro cittadini sono tra le vittime.

Uno studente di infermieristica dell’Università del Kentucky era tra i morti, ha detto il presidente dell’Università Eli Capilodo in una dichiarazione. Anne Kieske, una studentessa del Kentucky settentrionale, ha studiato all’estero a Seoul questo semestre, ha detto Capiludo.

Tre militari sudcoreani erano tra i morti, ha detto alla Galileus Web un funzionario del ministero della Difesa coreano.

Il governo sudcoreano ha fissato un periodo di lutto nazionale fino alla fine del 5 novembre, ha detto il primo ministro Han Tak-soo in una conferenza stampa.

Durante il periodo di lutto, tutte le istituzioni pubbliche e gli uffici diplomatici sventoleranno bandiere a mezz’asta e tutti gli eventi non urgenti saranno rinviati, ha affermato Hahn.

I dipendenti pubblici e i dipendenti delle istituzioni pubbliche indossano nastri per esprimere le loro condoglianze durante il periodo di lutto, ha detto Han.