Stephen Curry dei Warriors sull’orlo del record di 3 punti della carriera NBA dopo la vittoria 5-15 sui cracker

La stella dei Golden State Warriors Stefano Curry Ha concluso con un vantaggio di cinque punti e 3 punti per una vittoria per 102-100 sugli Indiana Pacers lunedì, fermandolo sulla soglia del record di tutti i tempi della NBA per battere martedì sera al Madison Square Garden, la tribuna della lega.

Curry era 5 su 15 da oltre l’Arco contro i Pacers, rinunciando a 2.972 3 per la sua carriera – uno dietro Ray Allen (2.973) e due lontano dal possesso esclusivo del record.

Le persone vicine alla vendita non erano più interessate alla fine del gioco che a guardare la storia. Ogni volta che Curry si trovava in linea 3 la folla ruggiva, soffocava mentre si dirigeva verso il canestro e ogni volta esplodeva mentre si avvicinava al record. Negli ultimi 90 secondi, tutti all’interno della Cainbridge Fieldhouse erano in piedi.

Gli ultimi 3 di Curry hanno ottenuto i Warriors 100-98, e ha pareggiato il punteggio mentre guidava a un giro con 48,5 secondi dalla fine. Kevon LooneyA 13,8 secondi dalla fine, Indiana ha rotto l’equilibrio.

Chiaramente, Curry e i suoi compagni di squadra stavano spingendo per il record e i Pacers volevano che i Defense Warriors sfruttassero ogni possibilità dalla linea dei 3 punti. Conclusione: Golden State ha sbagliato i suoi primi sette tiri oltre la curva, con Curry che ha finalmente terminato la striscia di 12-0, dando ai Warriors un vantaggio di 39-36 a metà del secondo quarto.

Non durò a lungo in questo gioco che andava avanti e indietro, in cui Indiana ha preso il comando in molti modi.

Ma Curry ha iniziato a guidare Golden State 79-78 nelle sue quarte 3 notti nel terzo quarto. Indiana ha terminato i quarti di finale 7-2, conducendo 84-80. I cracker hanno aperto la strada per tutto il quarto, fino al canestro decisivo di Looney seguito dal botto di Carrie.

Curry ha chiuso la serata con 26 punti, sei rimbalzi e sei assist.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.