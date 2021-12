Sony Direct PS5 Restore è ora attivo: come ottenere il tuo

Solo la prossima chiamata di Sony Direct Riavvio PS5 Sta succedendo adesso. Se non hai ancora ricevuto la chiamata, chiama Sony Pagina di registrazione È ancora in diretta e prende le registrazioni per il prossimo riavvio. (Vedi anche il nostro PS5 Riavvia il blog dal vivo Per un’altra ristrutturazione al Walmart oggi alle 15:00).

Il riavvio di PS5 di oggi, solo su invito, durerà fino alle 19:00 ET o fino a quando non saranno disponibili le scorte. Considerando la continua richiesta di PS5, di certo non ci aspettavamo che questo riavvio durasse fino a sera.

Il curriculum pubblico può continuare dopo la fase di sola chiamata iniziale. In caso di caduta pubblica, accadrà alle 17:00 ET o oltre, ma gli ultimi Sony Direct Restock verranno completamente chiusi. Se c’è una caduta generale, puoi ottenerla PS5 $ 499 con questo link O il PS5 Digital $ 399 con questo link.

Ripristino diretto di Sony PS5

La notizia di quest’ultimo Sony Direct Restock è emersa nel fine settimana quando Sony ha iniziato a inviare chiamate via e-mail. Queste e-mail hanno presto trovato la loro strada Twitter. Se ti sei già registrato per la chiamata, ti consigliamo di controllare la tua casella di posta elettronica in quanto potresti essere stato selezionato. Non dimenticare di controllare anche la cartella spam.

Se ti ritrovi non invitato, assicurati di aggiungere il nostro ai preferiti Riavvio PS5 Centro. Si prevede che i rivenditori manterranno scorte vicino al 2021 nelle prossime settimane, quindi i nostri avvisi saranno più efficaci che mai. Seguici anche tu La PS5 recupera gli aggiornamenti live Page, pubblichiamo un blog direttamente su ogni rilascio di PS5 che chiediamo e li includiamo quando si verificano.

Come ricevere notifiche da Sony Direct

Occasionalmente, Sony Direct ha rifornimenti solo per gli ospiti invitati. (Le chiamate vengono inviate tramite e-mail). Sony ha recentemente aperto al pubblico il record di questi eventi. Chiunque può registrarsi ora Sony Direct PS5 si rifornisce solo per chiamata.

Vuoi avere un account Sony Direct attivo e assicurati che le notifiche siano impostate su “Sì”. Creare un account Sony Direct è facile: puoi registrarti Tramite questo link qui. Una volta impostato l’account, dovrai aggiungere il tuo indirizzo e le informazioni di fatturazione. Per ottenere la console PS5 nel carrello, conservare queste informazioni su file renderà le cose più facili.

Per abilitare le notifiche da Sony Direct dovrai accedere al tuo account, fare clic su “Il mio profilo” e quindi sul pulsante “Modifica” dalla pagina del tuo profilo. Verrai reindirizzato alla pagina Impostazioni nuovo account. Da quella pagina, seleziona “Notifiche” nella colonna di sinistra e conferma di aver scelto di ricevere notizie e offerte speciali da Sony.

Tieni presente che questo trucco non garantisce che riceverai una chiamata per il prossimo rilascio di PS5, ma aumenterà le tue possibilità per futuri eventi esclusivi Sony Direct PS5 Restore.

(Credito immagine: futuro)

Come ottenere una PS5 se non ricevi una chiamata

Sony tende ad aprire la sua formazione virtuale al pubblico, di solito dopo un riavvio di PS5 solo per chiamare. Tuttavia, poiché ci sono casi in cui il rivenditore è completamente esaurito, non è sempre garantito.

Se sono presenti console aggiuntive, potrebbe verificarsi un riavvio pubblico al termine dell’evento solo su invito. (Di solito un’ora o due dopo l’inizio dell’autunno originale.) Naturalmente, puoi aggiungere la nostra pagina ai segnalibri e ti faremo sapere le informazioni più recenti. Riavvio PS5 Notizie da Sony Direct e da tutti i principali rivenditori statunitensi.

Cosa fare quando sei in fila

Una volta arrivato in coda virtuale, ti verrà fornito un tempo di attesa stimato. Tutti i tempi di attesa variano e riceverai un messaggio che sarà “più di un’ora”. Se è così, non disperare. La tua condizione potrebbe cambiare rapidamente e terminare con un tempo di attesa più breve del previsto. (Ad esempio, dopo aver atteso 20 minuti a un precedente evento di riavvio di PS5, il nostro tempo è stato ridotto da “più di un’ora” a soli 15 minuti).

Inoltre, potrebbe essere necessario risolvere il captcha. Questa è una semplice sfida/domanda per assicurarti di non essere un bot e di solito devi selezionare la casella radio. Di conseguenza, devi assicurarti che la scheda del tuo browser sia importante perché altrimenti potresti perdere la tua sfida captcha e perdere il tuo posto nella coda.

(Credito immagine: futuro)

Tracker rifornimenti PS5 – Verifica con i rivenditori