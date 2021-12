Naphtali Bennett: Il Primo Ministro di Israele ha incontrato il Principe Ereditario degli Emirati Arabi Uniti al Palazzo di Abu Dhabi.

Segna la prima visita ufficiale di un Primo Ministro israeliano negli Emirati Arabi Uniti e arriva a 15 mesi dalla firma di un accordo formale tra i due Paesi.

In un’intervista con WAM, l’agenzia di stampa statale degli Emirati Arabi Uniti, Bennett aveva parlato in precedenza dei crescenti legami commerciali tra il suo paese e gli Emirati Arabi Uniti. Ma gli scritti dell’agenzia non menzionano un’intervista sulle tensioni con l’Iran.

“La scala del commercio reciproco è stata accelerata nel giro di pochi mesi con opportunità future illimitate. Israele, come gli Emirati Arabi Uniti, è un hub regionale per il commercio. La nostra cooperazione offre opportunità economiche senza precedenti non solo per noi ma per molti altri paesi. Un altro elemento per promuovere la stabilità e la prosperità in questa regione”, ha affermato Bennett.

Il leader israeliano ha citato la sicurezza informatica, la salute, l’istruzione e l’aviazione come le quattro aree in cui entrambi i paesi beneficeranno del commercio e degli investimenti, ha scritto WAM.