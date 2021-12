Vincitore Miss Universo 2021: vincitore India – Harnas Lane [PHOTOS]

Il La bellezza dell’universo Rompendo la competizione più dura al Cosmos, domenica ha incoronato il suo 70° vincitore.

Dopo una breve assenza dal suo regolare spettacolo, Steve Harvey È tornato per ospitare l’evento di quest’anno, che è stato trasmesso in diretta su Fox e Telemundo dall’Universe Arena nel porto di Eilat, in Israele.

Ottanta concorrenti hanno gareggiato nella competizione di quest’anno, inclusa la prima entrata dal Regno del Bahrain. Ma alla fine dell’evento di due ore, solo una persona di Miss Universo riceverà la corona e la maglietta. Andrea Mesa.

Dopo una serie di tagli brutali, i seguenti concorrenti sono stati annunciati come i primi 10 posti dell’anno: Thessaly Zimmerman (Aruba), Valeria Ayos (Colombia), Clemens Bodino (Francia), Harnas Alley (India), Nadia Ferreira (Paraguay) , Beatrice Gomez ( Michelle Cologne (Portorico), Lalela Mswane (Sud Africa), Chandel O’Brien (Bahamas) e Elle Smith (USA).

Il gruppo è stato successivamente dimezzato per rivelare i primi 5 posti dell’anno: Ayos (Colombia), Alley (India), Ferreira (Paraguay), Gomes (Filippine) e Mswane (Sud Africa). Da lì, Ayos e Gomes furono mandati a fare i bagagli.

Le tre finaliste – Mswane (Sud Africa), Sandu (India) e Ferreira (Paraguay) – hanno risposto alla stessa domanda: che consiglio daresti alle giovani donne che vedono come possono far fronte alle pressioni che devono affrontare oggi? Mswane li ha incoraggiati ad “avere coraggio sulla comodità” quando possibile, osservando che il problema più grande che i giovani nel vicolo oggi devono affrontare è la mancanza di autostima e individualità, e Ferreira ha dato una risposta molto positiva che “tutti dovrebbero unirsi per fare ciò che devi fare”. ‘devo fare.”

Dopo un’ultima passeggiata sul palco dello spettacolo trilingue “Hallelujah”, sono stati annunciati i risultati finali:

Terzo posto | Ascolta cosa ha da dire Mswane (Sud Africa)

Secondo posto | Nadia Ferreira (Paraguay)

Successo | Harnas Alley (India)

Guarda il grande momento qui sotto:

La giuria di quest’anno comprende la modella americana Lori Harvey, la modella brasiliana Adriana Lima, l’attrice portoricana Adamari Lopez, la vincitrice di Miss Universo 2016 (ed ex Miss Francia) Iris Mittanere, l’attrice indiana e vincitrice di Miss Diva 2015 Urvashi Rowdela e le Filippine dalle Filippine. Sono presenti. , L’attrice americana Rena Sofer, la vincitrice di Miss USA 2019 Chelsea Christ e la vincitrice di Miss Universo 1976 Rina More.

Qual è la tua opinione su Miss Universo 2021? Clicca qui Guarda in dettaglio i primi 5 posti di quest’anno Lascia un commento qui sotto con i tuoi pensieri.