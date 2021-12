Il Musical Open Key di Steven Spielberg – The Hollywood Reporter

Steven SpielbergAcclamato dalla critica storia occidentale Ha incassato $ 10,5 milioni in 2.800 teatri e ha cantato la canzone principale nel suo debutto nazionale, ma la canzone finale non è stata ancora scritta sullo strumento. Negozio di biglietti per il cinema Regola.

Entro il fine settimana, l’evento ad alto budget del 20 ° secolo e Disney – 64 anni dopo che Broadway è uscito sugli schermi e 60 anni dopo il primo adattamento cinematografico – si prevedeva di incassare almeno $ 13 milioni a livello locale. Alcuni servizi di sorveglianza valevano più di $ 15 milioni nella stima del primo fine settimana.

buone notizie: storia occidentale Disney Animation è riuscita a ottenere il primo posto nella classifica del fine settimana rispetto a Holdover Fascino.

Paese straniero, storia occidentale Ancora un deludente $ 4,4 milioni da 37 mercati materiali a $ 14,9 milioni all’inizio del mondo, dietro i $ 25 milioni previsti dalla Disney.

Sebbene molti dei principali mercati, tra cui la Corea del Sud e la Cina, debbano ancora essere aperti, il film deve ancora avere un impatto in America Latina o in Asia, secondo gli analisti del botteghino. Ciò mette sotto pressione l’Europa, dove la variante Omigron rallenta la ripresa al botteghino in alcuni mercati chiave, come la Germania. storia occidentale Introdotto per un piccolo $ 300.000. Al di fuori degli Stati Uniti, il Regno Unito è in testa con $ 1,7 milioni.

I musicisti affrontano una grande sfida nell’era delle epidemie perché si affidano agli anziani, soprattutto alle donne anziane. Tuttavia, gli spettatori di età superiore ai 35 anni sono molto riluttanti a tornare al cinema. Secondo PostTrak, il quadruplo più grande storia occidentale I visitatori sono acquirenti di biglietti di età superiore ai 55 anni (26 per cento) e più della metà del pubblico ha più di 35 anni. Il film è andato bene nelle grandi città.

Recensioni delle star – Il film ha ricevuto un punteggio del 94 percento su Rotten Tomatoes – e ora si spera che le recensioni di un pubblico entusiasta, inclusa una colonna sonora, possano aiutare. storia occidentale Crea slancio durante le vacanze di fine anno e la stagione degli Oscar. In caso contrario, il film di Spielberg sarebbe costato oltre 90 milioni di dollari prima di poter essere commercializzato e subire enormi perdite.

A fine dicembre 2017, la musica miglior showman, con protagonista Hugh Jackman, è stato scritto come un punto quando ha aperto per $ 8,8 milioni. Tuttavia, il film è diventato rapidamente un successo dormiente, incassando $ 174 milioni a livello nazionale e $ 437 in tutto il mondo.

Per quanto riguarda gli ultimi concerti, storia occidentale Aperto davanti Caro Evan Hansen (7,4 milioni di dollari) ma è leggermente indietro In altezza ($ 11,5 milioni).

storia occidentale L’attrazione più grande sono stati gli schermi Imax e di formato premium, che rappresentavano il 33% del totale.

Spielberg è diretto da Tony Kushner. storia occidentale Aperto per la prima volta nel 2020. Stelle del cinema Ansel Elcord e nuovo Rachel Jeckler Tony e Maria come amanti delle stelle. Haryana Depos, David Alvarez, Mike Faist e altri Rita Moreno – Ha anche recitato nel primo film latino di Spielberg vincitore dell’Oscar per il ruolo di Anita nel film del 1961, un progetto interessante per il regista e il suo primo musical.

Un’altra nuova uscita nazionale del fine settimana è il dramma del football universitario Campioni Nazionali, è stato licenziato. Il film, diretto da Rick Roman Waugh, ha incassato $ 120.000 in 1.197 sale venerdì. Stimato a $ 300.000 per il fine settimana. STX, che gestisce il film, si aspetta un forte VOD premium eseguito a gennaio con il gioco Real Life National Championship.

Tra i titolari, Fascino Ha raggiunto il picco da $ 71,3 milioni a $ 9,4 milioni in 3.750 cinema. All’estero, ha raccolto $ 80,5 milioni da 47 mercati e $ 13,6 milioni in tutto il mondo a $ 151,8 milioni.

L’amicizia familiare di Sony Ghostbusters: Rehab Si è classificato 3 ° in Nord America con $ 7,1 milioni su 7.815 posti, con un prodotto interno lordo $ 112 milioni e $ 169,7 milioni in tutto il mondo alla fine di domenica.

MGM e United Artists’ La casa di Gucci – uno dei pochi film di sci per adulti a raggiungere il Govt-19 – incassando altri 4,1 milioni di dollari da 3.407 sale, classificandosi quarto a livello nazionale per 41 milioni di dollari alla sua terza uscita. All’estero ha raccolto altri 10,1 milioni di dollari da 63 mercati, per un totale di 52 milioni di dollari all’estero e 93 milioni di dollari in tutto il mondo.

Disney e Marvel si preparano a raccogliere 400 milioni di dollari in tutto il mondo eternità Ha superato i primi cinque con $ 161,2 milioni e $ 3,1 milioni di un prodotto interno lordo mondiale di $ 395,3 milioni.

Al botteghino speciale ha aperto l’A24 Razzo Rosso In sei località, una media di $ 16.158 per posto.

In Holdovers, MGM e United Artists’ Pizza alla liquirizia Il suo terzo fine settimana ha registrato una media di uno schermo, incassando $ 176.349 da quattro location a New York e Los Angeles, una media teatrale di $ 44.088, che è più alta del solito durante l’epidemia.

Caratteristiche principali Belfast, Un altro premio promettente, ha incassato $ 6,5 milioni in un totale di 819 sale a partire da domenica.