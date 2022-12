Elon Musk Ha creato un piano brillante per sconvolgere l’industria tecnologica e concentrare la sua forza lavoro: ridurre i servizi di pulizia e liberare lentamente un fetore demotivante attraverso le sacre sale del quartier generale di Twitter a San Francisco.

Gli uffici di San Francisco sono stati ridotti da quattro a due piani e da quasi un mese non vengono ripuliti. Secondo una nuova storia Dal New York Times sul mandato visionario di Musk come CEO di Twitter.

Gli addetti alle pulizie in questione hanno scioperato all’inizio di dicembre per chiedere salari migliori, a cui Musk ha risposto. Rimuovendoli completamente. Di conseguenza, secondo il New York Times, “The Office [is] in confusione. Secondo quattro attuali ed ex dipendenti, l’odore del cibo avanzato e l’odore del corpo aleggiavano sui pavimenti perché le persone erano stipate in spazi estremamente ristretti. I bagni erano sporchi, dicevano queste persone.

Secondo quanto riferito, i restanti lavoratori portano la propria carta igienica, un atto di insubordinazione che non è in linea con l’apparente visione di Musk di un posto di lavoro puzzolente. La storia del Times rileva che la posizione anti-sanitaria di Musk si è diffusa a New York; Secondo quanto riferito, ha ridotto anche i servizi di pulizia in quell’ufficio di Twitter.

Il duro ordine di Musk arriva dopo altre manovre di riduzione dei costi, anche su Twitter. Niente più affitto nella sua sede di San Francisco. lavoratori si dice che sia stato ascoltato Lunghe ore di lavoro e il fatto di dover dormire negli uffici hanno spinto un’indagine più aperta da parte del Dipartimento per le ispezioni edilizie della città.

Si potrebbe sostenere che queste misure sono profondamente anti-operaie ed è improbabile che moderino seriamente Twitter Sviluppo del credito; Altri, come quelli che pagano $ 8 al mese per Twitter Blue, potrebbero ribattere che Musk è effettivamente impegnato in uno sciopero degli affitti e offre più opportunità abitative nel centro di San Francisco.

Venerdì mattina, Musk ha pubblicato un meme criptico Su Twitter: “E se ti dicessi che l’unico modo per sfuggire a Matrix è disimparare tutto ciò che ti è stato insegnato e ricostruire il tuo intero sistema di credenze basato sul pensiero critico e sull’analisi”.

Ci sono spazi bagno al di fuori della matrice? Sembra che i dipendenti di Twitter lo scopriranno presto.