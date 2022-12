La guerra russo-ucraina in breve: cosa sappiamo del giorno 311 dell’invasione | Ucraina

Le forze ucraine mantengono le loro posizioni contro le forze russe nella regione orientale del Donbass e stanno compiendo lievi progressi in alcune areeVolodymyr Zelensky ha detto. Il presidente ucraino ha aggiunto Il titolo del suo video notturno Che Kiev ha rafforzato la sua capacità antiaerea e la rafforzerà nel nuovo anno per proteggere se stessa e l’intero continente europeo. Le sue affermazioni non potevano essere verificate.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che Vladimir Putin non ha rinunciato ai suoi piani per “prendere il controllo dell’Ucraina”. Ha avvertito tutti di “prepararsi per il lungo raggio”. Stoltenberg ha detto all’agenzia di stampa Dpa che la Russia ha mobilitato “molte nuove forze” e “ha mostrato la sua volontà di sopportare perdite dolorose”. “Non è ancora finita” Egli ha detto. “Non dovremmo sottovalutare la Russia”.

Vladimir Putin ha invitato il suo omologo cinese, Xi Jinping, in visita di Stato a Mosca La prossima primavera settentrionale, mentre la Russia cerca di approfondire le sue relazioni con la Cina in mezzo al crescente isolamento internazionale dovuto alla guerra in Ucraina. Parlando con Xi in videoconferenza, Putin ha affermato che le relazioni della Russia con la Cina sono “le migliori della storia” e si è espresso Il suo desiderio di espandere la cooperazione militare.

La chiamata tra i due leader è arrivata poche ore dopo che l’Ucraina è stata nuovamente attaccata da droni “kamikaze” di fabbricazione iraniana. L’esercito ucraino ha dichiarato di aver abbattuto 16 droni che si diceva fossero stati inviati dal sud-est e dal nord. Vitali Klitschko, sindaco di Kiev, ha detto che non ci sono state vittime negli scioperi. READ La valanga della Marmolada ha ucciso almeno 6 persone in mezzo a un'ondata di caldo sulle Dolomiti

La Bielorussia ha convocato l’ambasciatore ucraino, affermando di aver abbattuto un missile di difesa aerea ucraino sul territorio della Bielorussia. Aleksandr Wolfovich, Segretario del Consiglio di sicurezza bielorusso Ha accusato l’Ucraina di cercare di “alimentare un conflitto regionale”sostenendo che era “improbabile” che si trattasse di un missile di difesa aerea ucraino Giovedì È entrato per caso nello spazio aereo bielorusso. Un portavoce militare ucraino ha affermato che l’incidente è stato “il risultato della difesa aerea”.

Zelensky ha ripetuto i suoi precedenti avvertimenti che Mosca potrebbe pianificare di far precipitare l’Ucraina nell’oscurità prima delle vacanze di Capodanno. L’ultimo attacco di droni arriva alla fine di una settimana quando le forze russe hanno lanciato una serie di bombardamenti mortali sulla città di Kherson recentemente liberata.

Il rabbino capo di Mosca in esilio afferma che gli ebrei dovrebbero lasciare la Russia finché possonoPrima che diventino capri espiatori delle difficoltà causate dalla guerra in Ucraina. Pinchas Goldschmidt ha detto al Guardian: “Ogni volta che guardiamo indietro nella storia russa, ogni volta che il sistema politico è in pericolo, vedo il governo che cerca di reindirizzare la rabbia e il risentimento delle masse verso la comunità ebraica… Stiamo assistendo a un aumento dell’antisemitismo mentre la Russia ritorna a un nuovo tipo di Unione Sovietica”. Goldschmidt si è dimesso e ha lasciato la Russia a luglio dopo aver rifiutato di sostenere la guerra di Putin.

Repubbliche dichiarate unilateralmente di Donetsk (DPR) e Luhansk (LPR)Entrambe sono regioni occupate dell’Ucraina che la Russia afferma di aver annesso. Hanno adottato nuove “costituzioni”.il Lo riferisce l’agenzia di stampa statale russa Tass. Denis Bushilin, che è stato insediato come leader ad interim della RDC, è stato citato come detto Lodando “il ritorno del Donbass nel seno delle tradizioni culturali e storiche russe. READ Naftali Bennett perde la maggioranza dopo il ritiro di un deputato dalla coalizione | Israele

I membri più ricchi degli oligarchi russi hanno perso quest’anno quasi 95 miliardi di dollari a causa delle sanzioni imposte dai paesi occidentali Sulla guerra in Ucraina – Perdendo 330 milioni di dollari al giorno Da quando il Cremlino ha lanciato la sua invasione. L’ex proprietario del Chelsea Roman Abramovich è stato il più grande perdente, con la sua fortuna in calo del 57% a $ 7,8 miliardi quest’anno, secondo Indice Bloomberg dei miliardari.

La Gran Bretagna afferma di aver fornito all’Ucraina più di 1.000 metal detector e 100 kit per lo smaltimento delle bombe per aiutare a ripulire i campi minati. Nell’ultimo stato di supporto militare. “Questo ultimo pacchetto di sostegno del Regno Unito aiuterà l’Ucraina a ripulire in sicurezza terreni ed edifici, reclamando il suo legittimo territorio”, ha dichiarato il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace, ha detto in un comunicato.

Il presidente russo Vladimir Putin Si è “congratulato vivamente” con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, per il prossimo anno nuovoIl Cremlino ha aggiunto che le “relazioni reciprocamente vantaggiose” tra i due Paesi si stanno sviluppando “in modo molto dinamico”. Ha aggiunto che Putin non augura un felice anno nuovo a Joe Biden, Olaf Schultz, Emmanuel Macron o ai leader di altri “paesi ostili”.