Ultimo aggiornamento dell’uragano Ian: la tempesta tropicale riacquista forza come uragano di categoria 1 mentre si avvicina alla Carolina del Sud

Le barche sono state lanciate come giocattoli a Fort Myers, in Florida, quando l’uragano Ian ha causato venti dannosi e una corsa mentre è atterrato mercoledì 28 settembre. Il presidente Joe Biden ha dichiarato un grave disastro per lo stato, che ha visto distruzioni e inondazioni diffuse dopo che la tempesta è atterrata in una categoria 4. L’uragano si è indebolito fino a diventare una tempesta tropicale con venti massimi sostenuti di 65 mph alle 8:00 di giovedì, ma è rimasto così . Estremamente pericoloso, secondo il National Hurricane Center. Clicca qui per iscriverti alla nostra newsletter.