Google chiude il servizio di streaming di videogiochi Stadia

L’arresto pianificato è stato una delusione per coloro che utilizzavano Stadia frequentemente.

“Molte persone come me si sentono tradite”, ha detto John Jameson, 36 anni, di Lyman, nella Carolina del Sud, aggiungendo di aver provato “ogni emozione, dalla rabbia al semplice sentirsi male per lo staff” che lavorava lì.

Il signor Jameson, che ha vissuto con un’assicurazione per l’invalidità a lungo termine dal suo incidente d’auto 10 anni fa, ha detto di giocare ogni giorno a giochi come Assassin’s Creed su Stadia, “cercando una via di fuga quando non mi alleno”.

Per Gabe Meyer, 37 anni, di Linthicum, Md., Stadia era un affare di famiglia. Ha speso $ 1.000 in giochi e console dall’inizio del servizio e ha detto di amare Stadia perché i suoi figli possono giocare sul suo telefono o tablet mentre gli adulti guardano la TV. Ha detto che le sue giovani figlie si divertono a giocare a Pikuniku e che ha avuto le sue sessioni di gioco settimanali.

Il signor Meyer, che possiede un telefono Android e utilizza diversi prodotti Google, ha affermato in un’intervista che l’imminente scadenza di Stadia è stata “molto deludente”.

“Tende a cadere nella peggiore immaginazione di Google, ovvero che sono pronti a innovare e a scaricare il bambino con l’acqua del bagnetto”, ha detto. “Le persone che li feriscono di più sono le persone che si impegnano di più per il marchio”.