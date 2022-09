Kurt Schilling ha chiamato il 61esimo fuoricampo di Michael Kay ad Aaron Judge: “Lascia che il momento respiri”

Kurt Schilling ha espresso la sua opinione su Michael Kay di YES durante la sua chiamata La 61a carriera di Aaron Judge in casa Mercoledì sera a Toronto.

Apparire su OutKick “Non @ Me con Dan Dakich,” Schilling non era un fan di come Kai non fosse lasciato per un momento a “respirare” mentre il giudice girava intorno alle regole.

“Volevo solo vedere e sentire il momento”, ha detto. “Non avevo bisogno che Michael Kay mi spiegasse che ha appena raggiunto il suo numero di casa 61 e che lo era Più di chiunque altro dai tempi di Roger Maris. Lo sappiamo tutti. Quindi, chiudi la bocca e lascia che il momento respiri”.

Schilling, tre volte campione del mondo, ha espresso la sua esperienza dopo aver trascorso anni allo stand ESPN. E in quei tempi, ha spiegato ciò che ha imparato.

“Imparavo sempre”, ha detto, “e una delle cose che penso mi abbia aiutato nello stand sono stati alcuni momenti che parlano da soli”. “Pensavo che questo fosse uno di quelli. Avrebbe potuto dire tutto quello che ha detto dopo l’evento. Tutti quelli che guardano la partita sanno esattamente cosa è successo. Conoscevano il numero. Ma fa anche parte degli annunciatori di oggi”.

Kurt Schilling mette in una prospettiva storica la gestione della casa di Aaron Judges, rivelando chi è il miglior giocatore

Schilling ha ammesso, tuttavia, che c’è un “pregiudizio personale” da parte sua quando si tratta di Kay, che è stato l’annunciatore degli Yankees con YES dal 2002. Il primo assaggio di Kay chiama i giochi degli Yankees È venuto al posto accanto a John Sterling durante una trasmissione radiofonica nel 1992 su WABC.

Roger Maris Jr. BLASTS MLB, afferma che la prospettiva della gara di casa di Aaron Gods dovrebbe essere un record di una stagione

Judge si sta preparando a battere il record della sua carriera casalinga di 62 in una sola stagione, che supererà i Maris come detentore del record della MLS, allo Yankee Stadium questo fine settimana nella partita finale di stagione regolare della squadra in casa contro i Baltimore Orioles.

Kay sarà a disposizione per questo gioco, poiché Amazon Prime Video consente di SI per la trasmissione simultanea del gioco, anche se Kay e il suo team stanno ancora rilasciando il gioco in entrambi i modi.