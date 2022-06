Classifica del campionato commemorativo 2022: aggiornamenti in tempo reale, copertura completa e punteggi del golf nel terzo round di sabato

Cameron Smith ha il vantaggio dei singoli a 8-under dopo due round al Memorial Tournament al Muirfield Village. L’australiano cercherà di aggiungere il suo terzo titolo dell’anno, respingendo con successo Jon Ram nel Champions Tour e il campo da golf più duro al Players Championship di marzo.

Questa volta, spera di mantenere il suo sottile margine di profitto su un gruppo misto di nuovi arrivati ​​e veterani del PGA Tour. Sia Cameron Young che Davis Riley sono accovacciati alla deriva e ben posizionati per vincere la loro prima vittoria sul palco più grande del golf, poiché entrambi i debuttanti occupavano le classifiche durante il fine settimana negli eventi del PGA Tour.

Solo uno strike dietro di loro, e tre di Smith in testa, è Rory McIlroy, che è stato visto l’ultima volta tra i primi dieci al campionato PGA 2022. Con prestazioni impressionanti nell’ultimo mese, il quattro volte vincitore del Grande Slam è rimasto senza trofeo dallo scorso ottobre nonostante il suo alto livello di gioco.

Tienilo chiuso qui perché CBS Sports seguirà tutto con aggiornamenti e analisi in tempo reale durante il terzo round. Puoi guardare gli eventi del terzo round in diretta su CBS, CBSSports.com e il App CBS Sport 14:30-18 ET il sabato.