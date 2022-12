In che modo Google Maps fa sapere ai tuoi cari che sei sempre al sicuro

Condividere la tua posizione con i tuoi cari in modo che sappiano che sei al sicuro o che possano chiedere aiuto se sei in pericolo può essere molto confortante per loro e per te, ed ora è più facile che mai con l’uso di da Google Maps. Ecco come:

Come condividere la tua posizione su Google Maps su iPhone, iPad, Android o browser web

Vai all’app Google Maps (assicurati che l’app sia aggiornata all’ultima versione) o accedi a Google Maps su Google.com/maps

Clicca sulla tua immagine del profilo in alto a destra

clic Condivisione della posizione

Fare clic sul pulsante “Condividi posizione”.

Nella prima riga che vedi, seleziona File La quantità di tempo Condividi la tua posizione. Se non ti senti a tuo agio nel condividere la tua posizione a tempo indeterminato, assicurati di impostare un intervallo di tempo per quando sei in viaggio affinché scada (ad esempio “per 1 ora” o “fino a quando non lo disattivi”).

Condividi la tua posizione. Se non ti senti a tuo agio nel condividere la tua posizione a tempo indeterminato, assicurati di impostare un intervallo di tempo per quando sei in viaggio affinché scada (ad esempio "per 1 ora" o "fino a quando non lo disattivi"). nella riga successiva, Seleziona le persone con cui desideri condividere la tua posizione. Nota: chiunque abbia il link che invii tramite e-mail o SMS potrà vedere il tuo nome, la foto e la posizione in tempo reale.

clic Pulsante Condividi

Il tuo contatto riceverà un’email o un messaggio di testo con un link. Una volta cliccato, il tuo contatto può visualizzare la tua posizione su una mappa di Google sul proprio dispositivo.

Come interrompere la condivisione della tua posizione su iPhone, iPad, Android o browser web

Vai all’app Google Maps (assicurati che l’app sia aggiornata all’ultima versione) o accedi a Google Maps su Google.com/maps

Clicca sulla tua immagine del profilo in alto a destra

Scegliere Condivisione della posizione

Nella riga in basso, vedrai il contatto con cui hai condiviso la tua posizione

Fare clic su questa riga

Nel menu successivo, nella seconda riga, fare clic su “Fermareper interrompere la condivisione della tua posizione.

Posso condividere con qualcuno che non ha un account Google?

Sì, puoi condividere la tua posizione su Google Maps con qualcuno che non ha un account Google. I passaggi per farlo sono leggermente diversi.

Sul tuo dispositivo mobile o tablet, apri il file Google Maps programma

programma Clicca su immagine personale e vai a Condivisione della posizione

e vai a clic Condivisione della posizione

clic Più opzioni

un Condividi con un link Apparirà l’elenco. toccare “Partecipare” pulsante

Apparirà l’elenco. toccare pulsante maneggiare copia Per copiare il link di condivisione del tuo sito

Per copiare il link di condivisione del tuo sito Incolla questo collegamento in un’e-mail, un messaggio di testo o un’altra app di messaggistica e invialo a chiunque desideri condividere la tua posizione.

