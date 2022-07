Impostazioni tecniche predefinite che dovrebbero essere disattivate immediatamente

Amazon è stato lanciato lo scorso anno Amazon Marciapiede, un programma che consente ai nuovi prodotti Amazon di condividere automaticamente le connessioni Internet con altri dispositivi nelle vicinanze. I critici affermano che Sidewalk potrebbe aprire le porte ai cattivi attori per accedere ai dati delle persone.

Per disabilitarlo per l’altoparlante Echo, apri l’app Amazon Alexa e tocca Altro nella parte in basso a destra dello schermo. In Impostazioni, tocca Impostazioni account, scegli Amazon Sidewalk e attiva Sidewalk su Off.

Per la videocamera Ring, nell’app Ring, tocca l’icona a tre linee in alto a destra, quindi tocca Centro di controllo. Premi Amazon Sidewalk e sposta il pulsante in posizione off.