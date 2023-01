Recensione MacBook Pro 2023: una seconda generazione raffinata

Infine, sembra ogni altro MacBook moderno. Samuel Axon

Ritorna il trackpad deluxe, insieme a una Magic Keyboard migliorata che non è più una farfalla. Samuel Axon

Questa è la parte inferiore del laptop. Samuel Axon

Un effetto collaterale interessante della mossa di Apple verso l’utilizzo del proprio silicio nel Mac è che il ciclo di aggiornamento del Mac ora assomiglia molto di più all’iPhone: aggiornamenti regolari, per lo più prevedibili, che offrono modesti aumenti delle prestazioni di generazione in generazione e forse qualche incremento miglioramenti o nuove funzionalità. .

Questo è il caso del MacBook Pro 2023. Per la maggior parte degli intenti e degli scopi, lo è lui MacBook Pro 2021. L’unica differenza è l’inclusione dei nuovi chip M2 Pro e M2 Max per migliori prestazioni di CPU, grafica e apprendimento automatico rispetto a M1 Pro e M2 Max del 2021, nonché alcuni aggiornamenti di connettività che risolvono direttamente alcuni dei nostri problemi minori insieme a altre ottime caratteristiche. Modelli 2021.

Tuttavia, il MacBook Pro 2021 non ha deluso quando è stato lanciato e il mercato non è cambiato abbastanza negli ultimi due anni per rendere i modelli 2023 per lo più simili meno attraenti. Questi sono ancora i migliori laptop che puoi acquistare per una moltitudine di casi d’uso, a condizione che non ti dispiaccia spendere una piccola fortuna, cioè.

Specifiche e design

Per la maggior parte, sia il MacBook Pro da 14 pollici che quello da 16 pollici sono gli stessi quest’anno dell’anno scorso. In effetti, i loro design sono identici. Il modello da 16 pollici con M2 Max pesa ancora 4,8 libbre (2,2 kg) e misura 0,66 x 14,01 x 9,77 pollici (1,68 x 35,57 x 24,81 cm). Il modello da 14 pollici con lo stesso chip pesa 1,63 kg (3,6 libbre) e misura 1,55 x 31,26 x 22,12 cm (0,61 x 12,31 x 8,71 pollici). Non c’è nulla di particolarmente diverso in nessuno dei due rispetto ai loro predecessori del 2021, almeno all’esterno. Sento ancora, come ho fatto nel 2021, che il modello da 16 pollici sia ingombrante e un po’ ingombrante per gli standard odierni, mentre il modello da 14 pollici è quasi perfetto tranne che per un po’ di spazio angusto, ma il tuo chilometraggio può variare. Per riflessioni più approfondite sul design, dai un’occhiata alla nostra recensione del MacBook Pro 2021. L’unico altro problema che ho con il design del laptop è la decisione di Apple di includere una tacca per fotocamera in stile iPhone nella parte superiore dello schermo per aggiungere più spazio sullo schermo in generale. In questo momento la maggior parte delle poche app che presentano alcuni problemi sono state aggiornate attorno a questo design, ma ci sono ancora valori anomali qua e là. Questa è l’eccezione piuttosto che la regola, quindi penso che la maggior parte delle persone si abituerà rapidamente alla tacca.

Porte e connettività