I Cowboys sono condannati ai falli contro la difesa dei 49ers

Domenica, la Warner ha detto che la difesa dei 49ers ha giocato al massimo del suo potenziale.

“Per la maggior parte, ci siamo sentiti come noi, amico”, ha detto Warner. “Ovviamente sappiamo che dobbiamo giocare un grande calcio di qualificazione per avere la possibilità di vincere la prossima partita”.

Per i 49ers, è stata la prima partita in cui il quarterback esordiente Brock Purdy, l’ultima scelta nel draft del 2022, sembrava confuso. La corsa dei Cowboys ha costantemente messo sotto pressione Purdy, che è stato licenziato due volte. Ha sbagliato diversi tiri, inclusi alcuni che avrebbero dovuto essere intercettati se non fossero stati abbattuti. Purdy ha detto dopo la partita che il suo gioco lo infastidiva.

“Ci sono momenti nel gioco in cui è come, ‘Amico, voglio essere migliore. Voglio approfittare di un terzo down e finire quando entriamo nella zona rossa’”, ha detto Purdy, che ha chiuso con 214 yard e nessun touchdown.” Ma allo stesso tempo, amico. , la NFL non è facile da fare da soli. E quindi, per me, è come, amico, devo fare la mia parte”.

Ma il cast di supporto stellato della squadra e la chiamata di gioco dell’allenatore Kyle Shanahan hanno fatto quanto bastava contro la difesa dei Cowboys che ha fatto faticare i 49ers a guadagnare yard in modi che non potevano nelle loro 10 vittorie consecutive per chiudere la stagione regolare . Il running back Christian McCaffrey ha segnato l’unico touchdown per i 49ers nel terzo quarto, mentre il resto del punteggio è venuto da quattro field goal di Gould.

I 49ers faranno la loro seconda apparizione consecutiva all’NFC Championship Game e la loro terza nelle ultime quattro stagioni quando affronteranno la testa di serie dei Philadelphia Eagles domenica prossima.

Il proprietario e direttore generale dei Cowboys Jerry Jones ha detto ai giornalisti dopo la partita che credeva che la squadra avesse il vantaggio nel gioco come quarterback, ma che le difficoltà di Prescott l’hanno allontanato.

“Con Duck nel mezzo, ho pensato che avessimo la possibilità di passare il turno e competere ai massimi livelli in questo torneo”, ha detto Jones. “L’ho fatto davvero. Questo è stato il nostro vantaggio qui stasera”, ho pensato.

La sconfitta si è aggiunta a una lunga lista di dolorose delusioni nei playoff per Dallas, che ha ottenuto solo cinque vittorie post-stagione da quando ha vinto il Super Bowl nella stagione 1995. Da allora i Cowboys non sono più apparsi in un torneo di conferenza.