La trentesima missione cargo Dragon di SpaceX decolla dalla ISS e atterra sulla Terra

La trentesima nave cargo robotica Dragon di SpaceX ritorna sulla Terra

Dragon è decollato dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) oggi (28 aprile) alle 13:10 EDT (17:10 GMT), mentre entrambi i veicoli spaziali stavano sorvolando la Thailandia. A quel punto era notte in orbita, quindi non c'erano buone riprese del momento della disconnessione.

Dragon è tornato sulla Terra con un tuffo nell'oceano al largo della costa della Florida intorno alle 2:30 EDT (06:30 GMT) di martedì (30 aprile), ha confermato SpaceX. Un post su X.

L'attuale missione Dragon si chiama CRS-30 perché è la trentesima volta che SpaceX ha volato sulla ISS nell'ambito di un contratto di servizio di rifornimento commerciale con la NASA.

CRS-30 è stato lanciato il 21 marzo a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9. La capsula si è agganciata al laboratorio in orbita il 23 marzo, consegnando circa 3 tonnellate di hardware scientifico e forniture al laboratorio in orbita.

La capsula trasporta il carico verso il basso: “più di 4.100 libbre [1,860 kilograms] Materiali ed esperimenti scientifici progettati per sfruttare l'ambiente di microgravità della stazione spaziale”, hanno scritto i funzionari della NASA. Aggiornamento venerdì (26 aprile).

“Gli schizzi al largo della costa della Florida consentono il rapido trasporto di esperimenti allo Space Systems Processing Facility della NASA presso il Kennedy Space Center in Florida e consentono ai ricercatori di raccogliere dati con un'esposizione minima del campione alla gravità terrestre”, hanno aggiunto.

La Dragon è l'unica nave mercantile in grado di riportare a casa in sicurezza l'attrezzatura dalla ISS. Altre due navi da carico spaziali, la Progress Vehicle della Russia e la navicella spaziale Cygnus della Northrop Grumman, bruciano nell'atmosfera terrestre dopo aver completato il loro lavoro in orbita.

Anche dopo la disconnessione del CRS-30, il veicolo SpaceX rimane attaccato alla ISS, il volo spaziale Dragon della compagnia Crew-8 per la NASA.

Crew-8 è stato lanciato il 3 marzo, inviando gli astronauti della NASA Matthew Dominique, Michael Barratt e Jeanette Epps e Alexander Grebenkin dell'agenzia spaziale russa Roscosmos sulla ISS per un soggiorno di sei mesi.