Le azioni statunitensi sono destinate a registrare una serie di vittorie consecutive di 5 mesi con focus su Fed e Amazon

Secondo i dati nazionali sui prezzi delle case pubblicati martedì, i prezzi delle case a febbraio sono aumentati al ritmo più veloce da novembre 2022.

I prezzi a livello nazionale sono aumentati del 6,4% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso Lo ha mostrato l'indice S&P CoreLogic Case-Shiller dei prezzi delle case.

“Dopo il calo dello scorso anno, i prezzi delle case negli Stati Uniti sono ai massimi storici o quasi”, ha scritto in un comunicato stampa Brian Locke, responsabile delle materie prime, degli asset reali e digitali presso S&P Dow Jones Indices.

“I nostri indici compositi di 10 e 20 città sono attualmente ai massimi storici”.

Un indicatore che misura le variazioni dei prezzi in 20 delle più grandi città del paese è aumentato del 7,3%, rispetto a un aumento del 6,6% nel mese precedente. Secondo i dati di Bloomberg gli analisti si aspettavano da questo dato un aumento dei prezzi del 6,7% rispetto all'anno precedente.

A livello nazionale i prezzi sono aumentati dello 0,6% rispetto al mese precedente, il primo aumento mensile dallo scorso ottobre. Su base destagionalizzata, i prezzi a febbraio sono aumentati dello 0,4%.

“Dal precedente picco dei prezzi nel 2022, questa è la seconda volta che i prezzi delle case aumentano nonostante l’incertezza economica”, ha aggiunto Locke.

“Il primo calo è avvenuto dopo l’inizio del ciclo di rialzi dei tassi d’interesse della Fed. Il secondo calo è avvenuto dopo il picco dei tassi di interesse ipotecari medi lo scorso ottobre. L’entusiasmo per i potenziali tagli della Fed e i tassi di interesse ipotecari più bassi sembra aver sostenuto il comportamento degli acquirenti, spingendo gli investitori in 10 e 20 paesi per far scendere i City Composites a nuovi massimi”.

Su base mensile, Seattle, San Diego e San Francisco hanno registrato il maggiore aumento dei prezzi delle case. Nel corso dell’anno precedente, San Diego, Detroit e Chicago hanno registrato i maggiori aumenti di prezzo.

“Una significativa carenza di case esistenti in vendita ha portato ad un forte aumento dello 0,4%. [month-over-month] I prezzi delle case aumentano a febbraio, in linea con la nostra previsione, superiore al consenso, secondo cui la crescita dei prezzi delle case chiuderà il 2024 al 5%. [year-over-year]“Thomas Ryan, economista immobiliare di Capital Economics, ha scritto martedì in una nota ai clienti.

“Guardando al futuro, mentre tassi ipotecari più alti impediranno un boom dei prezzi delle case, crediamo che la combinazione di offerta limitata e domanda elevata da parte degli acquirenti garantirà ancora qualche anno di forte crescita dei prezzi delle case”.