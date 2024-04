SEVENTEEN Talk Follow Again, nuova musica, video della performance del maestro

Intrattenimento Pledis*

I 13 membri dei SEVENTEEN sono stati nel FOLLOW Tour dalla scorsa estate, un tour che ha spaziato da spettacoli strappalacrime a spettacoli strappa-pantaloni, e la tappa del bis (chiamata “FOLLOW AGAIN”) sta volgendo al termine. Mentre il tour volge al termine, le attività dei SEVENTEEN non rallentano: il gruppo ha appena pubblicato una nuova compilation, 17 qui. Con una durata di poco più di 96 minuti, l'album contiene tutti i singoli in lingua coreana dei SEVENTEEN, le versioni coreane dei loro singoli in lingua giapponese dal loro debutto nove anni fa, e quattro nuove canzoni. Saremmo negligenti se non menzionassimo che al membro Woozi sono attribuiti la composizione e i testi di tutte le 33 canzoni.

Il singolo principale, “Maestro”, attinge a elementi delle canzoni precedenti per trasmettere il messaggio che il passato non solo è stato lasciato alle spalle, ma è diventato un'ispirazione per i SEVENTEEN mentre si evolvono, un messaggio che il gruppo condivide mentre si avvicinano a un decennio insieme. . “Maestro” trasmette come insieme possiamo cambiare il mondo e avere il potere di organizzare il nostro mondo, che è un tema adatto per SEVENTEEN dato quanto sono interconnessi i membri. La relazione tra S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, The 8, Mingyu, DK, Seungkwan, Vernon e Dino è un elemento chiave per il loro successo e longevità. Altrettanto importante è la gratitudine che provano per i loro fan, Carats, e per come hanno dato al gruppo il 100% sin dal primo giorno, nove anni fa.

Rolling Stone Abbiamo incontrato Jun, Wonwoo, The 8 e Seungkwan tramite Zoom pochi giorni prima dell'imminente World Cup Stadium di Seoul, quasi un anno dopo la nostra ultima conversazione, per parlare del FOLLOW Tour, 17 quiE rimanete sintonizzati per i futuri spettacoli in Nord America ed Europa.

Ai World Cup Stadium Shows di Seoul lo scorso fine settimana, i fan hanno potuto assistere alla première di “Maestro” e, per chi se la fosse persa, Rolling Stone Di seguito il video esclusivo della performance.

Iniziamo il tour! Com'è andato il turno successivo?

Wonoo: Il tour FOLLOW è stato uno di quei tour in cui siamo andati in molti posti e abbiamo incontrato molti dei nostri Karat, ispirandoli ma anche lasciandoci ispirare. Gli spettacoli stessi sono stati molto divertenti e un'esperienza complessivamente positiva.

Seungkwan: Inoltre è stato utile per noi avere spettacoli frequenti, e poter esibirci come un intero gruppo, con membri che potrebbero essere stati malati e in salute e che sono tornati, mi ha fatto sentire bene.

Cosa distingue FOLLOW dagli altri tour che hai fatto? Che si tratti di quanto sei cresciuto dal lancio dell'estate scorsa o dei ricordi di FOLLOW che ti restano impressi?

Wonoo: Non credo di aver mai guardato indietro per valutare quanto fossi cresciuto con ogni tour, ma mentre ci esibivamo, mentre eravamo sul palco, finivamo per notare quanto ogni membro fosse migliorato. Per quanto riguarda i ricordi speciali, abbiamo avuto molto tempo per mangiare del buon cibo insieme. Ci siamo incontrati in paesi diversi, abbiamo mangiato bene e ci siamo divertiti insieme. Questo lo ha reso davvero divertente.

Seungkwan: Per quanto riguarda le cose che speriamo di fare: Nord America, Europa, [seeing] Il carato è lì. Non siamo riusciti a vedere più Carat lì, ma non vedo l'ora di avere l'opportunità in futuro.

C’è un ricordo particolare del tour che ti è rimasto impresso? Qualcosa tra i membri, un'interazione con i fan o un momento di cui sei stato particolarmente orgoglioso.

Giugno: Da seguire ancora [in] A Incheon c'era uno spettacolo di droni da esibire “Pioggia d'aprile.” È stato davvero memorabile e impressionante. Conteneva la nostra storia e la nostra caratura. È stato toccante.

In realtà avevo degli amici che venivano a guardare la trasmissione ritardata di questo spettacolo.

Seungkwan: Grazie.

Wonoo: L'ho fatto bene! [Laughs.]

Quando la gente leggerà questa intervista, i due spettacoli di Seoul saranno finiti e “Maestro” andrà in onda. Come sta andando il processo di preparazione?

Seungkwan: Ai concerti di Seoul eseguiremo “Maestro” per la prima volta. Siamo davvero emozionati. Dato che sarà solo un concerto a Seul, torneremo indietro e ci eserciteremo di più, soprattutto perché è una nuova canzone. Stiamo lavorando duro per prepararci. Ci esibiremo anche con le nostre unità. Anche le canzoni dell'unità sono davvero belle – penso che eseguire le nuove canzoni sarà il momento clou del concerto.

Che tipo di canzone è “Maestro” dei SEVENTEEN?

Wonoo: Penso che sia una canzone che racchiude tutto ciò che i SEVENTEEN hanno fatto finora. Abbiamo preso ispirazione dalle sigle precedenti, ed è una canzone che ci si adatta bene adesso. È una canzone che cattura l'essenza dei SEVENTEEN come siamo adesso.

Ho avuto l'opportunità di vedere in anteprima un video della coreografia della canzone e ho notato che ci sono alcune mosse che imitano la performance reale. Come ti sei preparato? Hai dovuto fare ricerche o guardare i veri conduttori?

8: Non dovevamo effettivamente agire, ma i movimenti sono come movimenti d'azione. Abbiamo anche interpretato personaggi che sono geni della musica pazzi per il loro mestiere, quindi abbiamo incorporato sfumature di performance durante tutta la performance.

Quindi, quale membro dei SEVENTEEN si adatta meglio al concetto di maestro?

Giugno: Penso che per il video musicale – non abbiamo ancora visto la versione finale, ma io e The 8 ne abbiamo già parlato – Wonwoo è stato molto influente.

Seungkwan: Nel video musicale, Wonwoo sembra davvero fantastico.

Giugno: Quando lo vedrai, capirai a quale follia ci riferiamo. [Laughs.]

Seungkwan: Cosa ne pensi, Wonwoo?

Wonoo: Penso che per “Maestro”, Woozi sia sicuramente quello giusto. Lo ha prodotto ed è il membro più da maestro.

Seungkwan: Scelgo… me, perché non credo che nessun altro sceglierebbe me.

Wonoo: [Laughs.] hai ragione. Non ti sceglieremo.

Perché no?

Wonoo: [To Seungkwan:] Pensi di averlo ucciso di nuovo? [Laughs.]

Seungkwan: È solo che… penso di avere un bell'aspetto. Ammiro me stesso.

8: Ho scelto anche Woozi, per gli stessi motivi citati.

Wonwoo e The 8, avete anche co-scritto le canzoni di questo album, per le canzoni della vostra unità “LALALI” e “SPELL”. Puoi condividere come è stato quel processo?

8: Ho detto che questa volta volevo aggiungere il rap alla canzone della performance unit, e con Dino abbiamo scritto le parti rap appositamente. È stato fantastico scrivere perché era passato molto tempo.

Wonoo: Ha partecipato a “LALALI” dell'unità hip-hop e ha scritto testi allegri.

Seungkwan: [Laughs.]

Wonoo: È molto vivace.

Seungkwan: Ma se ascolti i testi scritti da Wonwoo, sentirai un suo nuovo sound, quindi penso che sarà bello aspettarlo con ansia. Anche l'unità performance, guardando dalla prospettiva dell'unità vocale, ha fatto molti progressi musicalmente, e penso che questa nuova canzone sia un punto alto per loro. Quindi la voce è davvero fantastica, il rap è buono, la canzone della performance unit è buona – ma penso che soprattutto “Cheers to Youth” della mia unità sia buona. Ti rende felice quando lo senti. In conclusione, tutte e tre le canzoni sono buone, ma delle tre penso che “Cheers to Youth” sia la migliore. [Laughs.]

Giugno: Onestamente le tre canzoni sono completamente diverse. Penso che le preferenze personali giochino un ruolo importante nella scelta del gioco che ti piace di più, quindi penso che molti fan potranno apprezzarlo.

Cosa ti aspetti di più da questo album?

8: Non vedo l'ora di vedere gli spettacoli. Puoi sentire il battito nel tuo cuore. Sono entusiasta di vedere la reazione dei fan ai nostri spettacoli energici e di vedere quanto si divertono quando li guardiamo dal palco.

Ci sono quattro nuove canzoni nell'album, ma ce ne sono molte altre che si ispirano al tuo artwork. Tra tutte queste canzoni, quale canzone ti colpisce di più? Personalmente mi piacciono “Mansae” e “Hot”.

Seungkwan: “Mansay” riporta alla memoria i ricordi.

Giugno: “Fiore che cade” è incluso?

Seungkwan: SÌ! lui è lì.

Giugno: sinceramente [laughs] L'ho già detto anch'io, ma mi piace molto Fallin' Flower. Inizia con il pianoforte e quando ascolto quella melodia, penso che potrebbe essere solo una preferenza personale, ma mi sento così felice quando la sento.

Seungkwan: E' una bella canzone.

Wonoo: “Ti adoro” per me. È una canzone che ci accompagna fin dall'inizio, quindi è una canzone che adoro.

8: “FML” per me. Mi piace di più. Penso che i testi siano fantastici, e anche la melodia è simile a quella che di solito mi piace ascoltare, quindi penso che sia una buona canzone.

Seungkwan: Per me… è difficile… sceglierò “Pretty U”. Io ho Una nota alta in quattro parti -Per diversi mesi mi sono allenato duramente. Sono fiero di me stesso. Sapete cosa intendo con “nota alta in quattro parti?”

Lo so! Come le famose note alte in tre parti di Io.

Seungkwan: SÌ! esattamente. [Vocalizes] “Ah, ah, ah, sono nel mio sogno…” Sembra anche simile! [Laughs.]

Cosa non vedi l'ora di fare una volta terminato il tour di follow-up?

Giugno: Anche quando il tour è finito, passiamo direttamente al promo di “Maestro”, quindi non penso che sembrerà una fine, ma piuttosto un nuovo inizio. Chiamato anche “seguire”. di nuovo [laughs], Credo davvero che i nostri Carati possano goderselo all'infinito. Quindi non pensarla come la fine, continua a godertela.

Wonoo: quello di nuovoma sembra un nuovo inizio.

E gli obiettivi per il resto dell’anno?

Seungkwan: Voglio essere sano. Non ferire nessuno, rimani in salute: è impossibile non ammalarsi, ma ammalarsi meno spesso. Queste cose sembrano più importanti che mai in questi giorni. Penso che dobbiamo rimanere in salute in modo che anche il team Carats si senta a suo agio nel sostenerci. Questi sono gli obiettivi. Ovviamente anche buone prestazioni!

Wonoo: Voglio che i nostri membri e Carats siano sani e felici. Questo è l'obiettivo.