Squadra indiana della Coppa del Mondo T20: Pant, Dube e Samson si qualificano

Rishabh Pant, Shivam Dube e Sanju Samson sono stati nominati nella rosa di 15 uomini dell'India per la Coppa del Mondo T20 del 2024 che inizierà il 1 giugno negli Stati Uniti e nelle Indie occidentali. La squadra, annunciata martedì pomeriggio, sarà guidata da Rohit Sharma e Hardik Pandya assumerà il ruolo di vice-capitano.

Yuzvendra Chahal, che non faceva parte delle squadre finali T20I dell'India per la serie in Sud Africa e in casa contro l'Afghanistan a gennaio, è stato selezionato sul retro della sua forma IPL ed è una delle quattro opzioni di rotazione, insieme al braccio sinistro filatore. Kuldeep Yadav, i giocatori di bowling del braccio sinistro Ravindra Jadeja e Axar Patel.

Pant non gioca un T20I da un incidente d'auto nel dicembre 2022 ed è tornato in squadra con le sue prestazioni nell'IPL 2024. I suoi 398 punti sono arrivati ​​in 11 inning con uno strike rate di 158,56. Nel corso della stagione, ha anche fugato ogni dubbio che potesse esistere sulla sua tenuta del wicket.

Questa è la prima selezione di Samson nella squadra della Coppa del Mondo, dopo aver perso contro Dinesh Karthik nel 2022. Come Pant, Samson è stato in ottima forma come capitano dei Rajasthan Royals, che sono in testa alla classifica IPL 2024 con otto vittorie in nove partite. Finora ha segnato 385 punti in nove inning con uno strike rate di 161,08. L'inclusione di Pant e Samson non ha lasciato spazio a KL Rahul o Jitesh Sharma. Mentre Rahul non gioca un T20I dalla precedente Coppa del Mondo, Jitesh ha fatto parte delle recenti squadre T20I dell'India, ma è stato in scarsa forma nell'IPL. READ Serena e Venus Williams - Linda Noskova e Lucy Hradika: US Open Doubles - LIVE! | 2022 US Open di tennis

Nove dei 15 giocatori selezionati, tra cui il capitano Rohit Sharma e Virat Kohli, hanno partecipato alla campagna indiana della Coppa del Mondo T20 del 2022. Dopo la sconfitta in semifinale contro l'Inghilterra, la BCCI ha apportato cambiamenti radicali nel tentativo di sperimentare con i giocatori più giovani. Tuttavia, Rohit e Kohli sono tornati nella squadra T20I dopo un'assenza di oltre un anno in vista della serie dell'Afghanistan in casa a gennaio.

Quella serie segnò anche un ritorno internazionale per Dube, che ottenne il punteggio più alto con 124 punti in tre inning. La sua capacità di ridurre gli effetti al centro per i Chennai Super Kings nelle ultime due stagioni nell'IPL e il suo miglioramento contro il bowling veloce nel 2024, lo hanno reso una scelta convincente. L'inclusione di Dube ha fatto sì che Rinku, il vincitore designato dell'India nel T20I negli ultimi otto mesi, non potesse raggiungere la 15a posizione.

Prima che Rohit tornasse nella squadra T20I a gennaio, Hardik aveva capitanato per lo più l'India dalla Coppa del mondo T20 del 2022, mentre Suryakumar Yadav si è distinto dopo che Hardik si è infortunato alla caviglia durante la Coppa del mondo ODI lo scorso ottobre-novembre. Suryakumar ha capitanato l'India nella serie di cinque partite T20I in casa contro l'Australia a novembre e nella partita di tre partite in Sud Africa a dicembre. La prossima Coppa del Mondo sarà il suo primo torneo T20I da allora, dopo essere tornato nella Premier League indiana da un infortunio alla caviglia e un'ernia sportiva.

Chahal ha anche giocato il suo ultimo T20I otto mesi fa e può finalmente giocare la sua prima Coppa del Mondo T20 dopo aver giocato 80 T20I nel corso degli anni. Rahul Chahar è stato preferito a lui nel 2021 e nel 2022, R Ashwin e Axar Patel hanno giocato regolarmente nell'XI indiano anche durante l'assenza di Chahal. Finora ha preso 13 wicket in nove partite nell'IPL 2024, con un'economia di 9,00 nonostante il bowling nei death over. READ Fonti - 49 persone probabilmente hanno Christian McCaffrey contro capi

La squadra lascerà l'India per gli Stati Uniti in lotti, con il primo gruppo in partenza il 21 maggio. Questo gruppo di viaggio includerà l'allenatore Rahul Dravid, altri membri dello staff tecnico e membri delle squadre delle squadre IPL 2024 cancellate. Playoff. L'ultimo giorno per le partite della fase di campionato nell'IPL 2024 è il 19 maggio e le qualificazioni iniziano il 21 maggio prima che il torneo termini il 26 maggio.

L'India inizia la sua campagna di Coppa del Mondo affrontando l'Irlanda il 5 giugno a New York, poi affronterà Pakistan, Stati Uniti e Canada il 9, 12 e 15 giugno.