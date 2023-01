Foto playoff NFL 2023: Seahawks e Dolphins crollano, Packers fuori dopo la sconfitta a sorpresa per prendere Wild alla settimana 18

L’ultima settimana della stagione regolare della NFL ci regala sempre un sacco di drammi, e quest’anno non è stato diverso.

I Packers hanno avuto la possibilità di conquistare l’ultimo posto nei playoff della NFL con la vittoria di domenica sera sui Lions, ma Detroit è stata in grado di tirare fuori un brutale ribaltamento di 20-16, il che significa che Aaron Rodgers e i Packers ora siederanno a casa in questa postseason.

Con la vittoria dei Lions, la settima testa di serie nella NFC è andata ai Seahawks, che hanno mantenuto vive le loro speranze di playoff nel primo pomeriggio con una delle più grandi vittorie della giornata. A soli tre minuti dalla fine del quarto quarto, i Seahawks erano in svantaggio 16-13 e sull’orlo dell’eliminazione dai playoff, ma sono stati in grado di forzare i tempi supplementari quando Jason Myers ha calciato il canestro della vittoria da 32 yard a dare a Seattle il vantaggio. vittoria 19-16.

Nella lista delle prime partite, i Dolphins sono stati i grandi vincitori dopo essere riusciti a intrufolarsi nei playoff rubando la settima testa di serie dell’AFC ai Patriots.

Per entrare nella postseason, i Dolphins avevano bisogno di una vittoria sui Jets e di una sconfitta contro il New England, che giocava contro i Bills. I Dolphins erano pieni di Jets, ma hanno ottenuto una vittoria per 11-6 dopo che Jason Sanders ha calciato un field goal da 50 yard con solo 18 secondi rimasti da giocare (Miami ha anche ottenuto una safety nell’ultima giocata portandoli a 11 punti ). La vittoria sui Jets ha segnato la prima volta dal 2003 che Miami è riuscita a vincere una partita senza segnare un touchdown.

I Dolphins hanno ufficialmente timbrato il loro biglietto per la postseason dopo che i Bills hanno battuto i Patriots 35-23, una vittoria arrivata grazie in gran parte a due ritorni da touchdown di Nyheim Hines. La vittoria di Buffalo significa che il campionato AFC del sito neutrale si applica ancora, cosa che accadrà se Bills and Chiefs finiranno per incontrarsi nel gioco del titolo AFC.

L’unica cosa che non accadrà è il lancio di una moneta per determinare dove i Bengals ei Ravens giocheranno nel round delle wild card. Anche se queste due squadre giocheranno la prossima settimana, la partita sarà ufficialmente a Cincinnati, grazie alla vittoria per 27-16 dei Bengals sul Baltimora.

Con questo in mente, ecco uno sguardo alla classifica dei playoff.

Classifica supplemento AFC

esclusione

Steelers (9-8): Gli Steelers hanno vinto nella settimana 18, ma per raggiungere i playoff avevano bisogno che i Dolphins perdessero contro i Jets e questo non è successo. L’unico vantaggio qui per Mike Tomlin è che la serie di stagioni consecutive che terminano sopra .500 salirà a 16 di fila.

Patrioti (8-9): Tutto quello che i Patriots hanno dovuto fare per entrare nei playoff che Buffalo ha vinto domenica, ma non ci sono riusciti, il che significa che sarebbero rimasti a casa per la postseason.

Titani (7-10): I Titans sarebbero potuti entrare nei playoff con una vittoria su Jacksonville, ma sono stati ufficialmente eliminati sabato sera dopo aver perso contro i Jaguars.

Classifica partita NFC

esclusione

Nero (9-8): Per rimanere nei playoff, i Lions avevano bisogno che i Rams battessero i Seahawks, ma ciò non accadde, il che significa che i Lions non avevano alcuna strada per la postseason. Tuttavia, i Lions hanno guadagnato un piccolo premio di consolazione eliminando i Packers dai playoff con una vittoria domenica sera. La vittoria significa che i Lions ora chiuderanno con un record di vittorie per la prima volta dal 2017.

Confezioni (8-9): Qualunque cosa dovessero fare i Packers per entrare nei playoff, domenica sera i Lions sono stati sopraffatti, ma non sono riusciti a portare a termine il lavoro. I Lions hanno sbalordito i Packers 20-16 e ora i Green Bay trascorreranno la post-stagione in casa.

Partite Wild Card Tour

Confederazione calcistica asiatica

(7) Dolphins in (2) Bills, domenica, 13:00 ET, CBS

(6) Crows in (3) Bengals, domenica, 20:15 ET, NBC

(5) Caricabatterie presso (4) Jaguar, sabato 20:15 ET, NBC

Addio: (1) Presidenti

NFC

(7) Seahawks al (2) 49ers, sabato, 16:30 ET, Fox

(6) Giants a (3) Vikings, domenica, 16:30 ET, Fox

(5) Cowboys a (4) Buccaneers, lunedì, 20:15 ET, ESPN

Addio(1) Aquile