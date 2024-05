“Bring ya a**” di Anthony Edwards è diventato uno slogan per lo scouting del Minnesota

IL Lupi Timberwolves del Minnesota È una delle band più divertenti del momento NBA Ora. Con un’incredibile giovane stella Antonio Edwardsun giocatore fuoriclasse che ha sempre talento ma spesso trascurato Città di Carlo Antonioe Maestro della Difesa Rudy Gobertsono riusciti ad abbattere il campione in carica Denver Nuggets In sette partite nelle semifinali della Western Conference.

È stata una serie molto combattuta che ha visto le squadre andare avanti e indietro scambiandosi colpi durante la serie. Tuttavia, dopo aver ottenuto una grande vittoria in Gara 7, sono stati i Timberwolves a festeggiare la loro prima trasferta alle finali della Western Conference dal 2004.

Alla celebrazione post partita, Edwards è stato intervistato da Charles Barkley, conduttore di Inside the NBA, dove Barkley ha ammesso di non essere stato in Minnesota probabilmente da 20 anni. Edwards ha risposto immediatamente, dicendo a Barkley di “andare”. [his] UN**.”

Sebbene sia stata una reazione molto aggressiva considerando che Barkley stava solo cercando dei buoni posti dove mangiare quando è andato in visita, è stata anche divertente ed esattamente quello che ti aspetteresti da un concorrente come Edwards. Non sorprende che la clip sia diventata virale e il Minnesota non ha perso tempo a trarne vantaggio.

“Portarti un **” potrebbe essere il nuovo slogan per Explore Minnesota Tourism

Non c’è voluto molto prima che Explore Minnesota Tourism, impegnata a portare persone provenienti da altri stati nella Terra dei 10.000 laghi, traesse profitto da questo incontro virale. Il sito ha acquistato i diritti del dominio su “bringyaass.com”, e ora ogni fan dell’NBA alla ricerca di notizie interessanti su Anthony Edwards avrà l’opportunità di viaggiare nel suo stato d’origine.

Anche il governatore del Minnesota Tim Walz è entrato in scena, poiché sembra stia valutando la possibilità di cambiare il motto ufficiale dello stato da “L’Étoile du Nord”, che in francese significa “Stella polare”, a “Portatevi un **”. Non elegante, ma forse culturalmente più influente.

Anthony Edwards Una storia d’amore del Minnesota

sembra così. Questa non è la prima volta che esprime pubblicamente il suo amore per lo Stato. A febbraio, Edwards ha detto a Vanity Fair Le luci brillanti di Los Angeles e New York non fanno per lui, sostenendo che quelle città sono “grandiose”, ma “non migliori del Minnesota”.

La prossima volta che potrai vedere Edwards in azione è mercoledì 22 maggio, in Gara 1 delle finali della Western Conference contro i Dallas Mavericks. La partita inizierà alle 20:30 EST e sarà trasmessa su TNT. Il gioco sarà disponibile anche in streaming FuboTV.

