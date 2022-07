I Rangers si concentrano sulla posizione centrale nel secondo giorno del Draft NHL

Montreal – Avrebbe potuto essere fatto in quel modo, ma Rangers Venerdì ha usato metà delle sue sei scelte nei round 2-6 del draft NHL 2022 al Bell nelle posizioni – che, guarda caso, è la posizione che il club deve assumere nell’attuale roster.

Con un’ampia gamma di prospettive difensive, quest’anno i Rangers hanno preso un solo difensore e hanno deciso di includere il gruppo di testa dell’organizzazione con tre posizioni, più un’ala. C’è ancora un punto interrogativo in bilico sulla posizione di seconda linea nella posizione dei Rangers, che sembra sempre meno probabile che venga riempita dal primario Ryan Strom o dall’acquisizione della scadenza commerciale Andrew Cobb.

“C’è sempre un premio per le posizioni, è probabilmente una delle posizioni più difficili da giocare chiaramente”, ha detto John Lilly, allenatore dei giocatori dei Rangers e manager dello scouting amatoriale. “Quindi abbiamo preso di mira un bel po’ di mezzi lungo la strada e il modo in cui il roster è andato giù, questi sono i giocatori che abbiamo scelto. Quindi siamo entusiasti di portare tutti questi giocatori in cantiere e portarli al campo di sviluppo”.

Non è chiaro quale delle scelte dei Rangers di venerdì prenderà parte al campo di sviluppo, che inizierà lunedì presso l’MSG Training Center di Tarrytown.

Adam Sikora ha sorriso dopo essere stato selezionato dai Rangers nel secondo round del Draft NHL. NHLI tramite Getty Images

I Rangers hanno selezionato per la prima volta la recluta al secondo turno al 63esimo posto, catturando l’ala sinistra slovacca Adam Sikora. Sebbene non si aspettasse di essere reclutato dai Rangers, Sikora era felice di essere al secondo turno.

Quando a Sikora è stato chiesto di dare il suo nome al giocatore che progettava il suo gioco, Brad Marchand di Bruins ha detto senza esitazione.

È come un topo e non ha paura di lui [taller] Disse con un sorriso. “Cerco di giocare in questo modo”.

Sikora ha detto che sta cercando di fare un gioco fisico, portare energia nel ghiaccio e ottenere molti colpi. Suo padre, Roman Sikora, ha giocato per Tri City nella Western Hockey League. Il 17enne ha recentemente giocato con la squadra slovacca ai Mondiali, segnando due gol e fornendo assist in sei partite.

“Che ragazzo speciale”, ha detto Craig Ramsey, allenatore della nazionale maschile slovacca. “Ero così felice di avergli fatto 17 anni [to World Championships]. Non ha giocato le prime due partite e poi è entrato e ha giocato duro. Quando ha segnato il suo primo gol, l’intera panchina è impazzita perché è un ragazzo fantastico. Si è seduto in panchina nella prima partita che ha giocato.

“Ci sono stati tiri potenti e calci di rigore e non ha giocato per un po’ e l’ho abbracciato un po’ e gli ho detto: ‘Ti porterò là fuori, non preoccuparti. Ed è pronto e ha appena detto: ‘Non devi preoccuparti del mio allenatore. E poi colpisce i tabelloni e urla ai suoi compagni di squadra. Sorride sempre, rende sempre felici gli altri e tira su il morale a tutti”.

Successivamente, i Rangers Bryce hanno eliminato il punto canadese McConnell Parker dalla Ontario Hockey League, al terzo round al 97esimo posto, una delle due scelte in questo draft ottenuta nello scambio di Alexander Georgiev con la valanga. Il 18enne McConnell Parker sta uscendo da una stagione da 49 punti nella OHL con i Soo Greyhounds, che includeva un gol e quattro assist in 10 playoff.

“Direi che sono un intermediario a doppio senso”, ha detto McConnell Parker, aggiungendo che modella il suo gioco su Patrice Bergeron di Bruins e Ondrej Palating. “Direi che sono davvero bravo in fase difensiva nella mia stessa area e posso anche produrre e mettere punti e segnare gol e fare buone partite quando ne ho bisogno. Penso anche di lavorare sodo e la cosa veramente importante per me è dare il mio tutto.”

Noah Lapa, residente nel Minnesota, che è anche un centro, è caduto ai Rangers al quarto round al posto 111. I Rangers hanno ottenuto una selezione dai Golden Knights come parte dell’accordo di Brett Howden, ma originariamente era di proprietà dei Gates. Lapa, che non era presente venerdì, è impegnato con Colgate per la stagione NCAA 2022-23 dopo due campagne consecutive con i Lincoln Stars nella United Hockey League.

I Rangers hanno concluso il secondo draft del sistema di Chris Drury scegliendo il difensore Vittorio Mancini, l’ala sinistra Maxim Barbashev e il centro Zachary Karpa, il cui padre Dave Karpa ha giocato due stagioni con i Rangers dal 2001 al 2003.

“Pensavo che avessimo aggiunto un buon pool di probabilità”, ha detto Lilly. “Ho avuto un po’ di profondità, ho avuto degli intermediari e alcuni grandi giocatori molto competitivi. Penso che in tutto abbiamo aggiunto dei buoni pezzi e non vediamo l’ora che arrivi il campo di sviluppo. “

Scelte Project Rangers

Adam Sikora

Luogo: ala sinistra

coniato: Secondo round, 63° assoluto

salire: 5 piedi – 11

Il peso: 174 libbre

club: Nazionale slovacca

cosa sai: Sikora ha girato con la squadra slovacca ai Campionati del Mondo. È considerato un parassita di piccole dimensioni e ha anche velocità. Nonostante la sua esperienza al centro, Sikora è visto principalmente come ala sinistra.

Bryce McConnell Parker

Luogo: centro

coniato: Terzo round 97 assoluto

salire: 6 piedi -1

Il peso: 194 sterline

club: Sue Greyhounds (OHL)

cosa sai: McConnell Parker è un tiratore mancino che è un giocatore a doppio senso e un abile marcatore.

Noè Lapa

Luogo: centro

coniato: Quarto round, classificato 111

salire: 6 piedi -1

Il peso: 181 libbre

club: Lincoln Stars (USHL)

cosa sai: Lapa, che ha accumulato 24 gol e 34 assist in 96 presenze con le stelle, è impegnato con Colgate. È stato anche nominato nella squadra accademica USHL 2020-21.

Vittorio Mancini

Luogo: giusta difesa

coniato: Quinto round, classificato 159° assoluto

salire: 6 piedi – 4

Il peso: 215

club: Università del Nebraska Omaha

cosa sai: Mancini è un azzurro di corporatura robusta che può avere un impatto mentre gioca con la stessa potenza.

Maxim Barbashev

Luogo: ala sinistra

coniato: Quinto round, classificato 161° assoluto

salire: 6 piedi -1

Il peso: 183 libbre

club: Moncton Wildcats (QMJHL)

cosa sai: Barbashev porta una presenza fisica sul ghiaccio, concentrandosi sui touchdown e sui combattimenti vincenti davanti alla rete per la posizione.

Zaccaria Karpa

Luogo: centro

coniato: Sesto round, 191 in totale

salire: 6 piedi 2

Il peso: 190 sterline

club: Harvard

cosa sai: Karpa eccelle nel pattinaggio, è una forte posizione difensiva e ha un vantaggio offensivo.