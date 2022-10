I 10 migliori pronostici di college football contro Spread Week 6

I 10 migliori pronostici per il football universitario del Super Saturday. Quali giochi sembrano essere le migliori scommesse e le migliori scelte per i giochi della settimana 6?

Risultati finora: 36-24-1

Abbiamo avuto una brutta settimana fuori mano.

Era destinato a succedere e, si spera, quelli di voi che sanno come queste liste hanno cronometrato la corretta dissolvenza.

Tutto è andato stranamente dalle 3 alle 7, ma ora si ripresenta.

Non scherzare con nulla di strano. Nessun totale, anche se un Duke-Georgia Tech 55 potrebbe essere una polpetta nel mezzo del tabellone. Nessun trucco. Dieci scelte per lo spread, dieci vittorie…

Ecco il problema della scorsa settimana e andare avanti. È facile trovare le differenze con 88 giochi e tutte le enormi differenze alimentate da molte congetture sul mercato.

Ora i giochi sono più coerenti ogni sabato mentre il multiplayer continua, ce ne sono solo 55 tra cui scegliere e…

Piacere non sta vincendo. Facciamolo.

Eccoci con i primi 10 pronostici di football universitario contro il campionato diffusi con …

Fare clic su ciascun gioco per visualizzare l’anteprima

Linea Alabama -24.5

Scegli ATS Texas A&M

Non sbaglierò mai e poi mai perché hai portato a casa l’Alabama e hai dato punti, non importa quanti.

So che questa è una partita di vendetta dopo aver perso l’anno scorso, so che la rissa tra gli allenatori sarà importante e so che è molto probabile che la difesa di Bama esploda e giocherà una partita perfetta.

Bryce Young è pronto per partire e, in tal caso, com’è la forma della sua spalla? In realtà sono bravo con il numero anche se lui gioca e sta bene.

L’Alabama ha devastato Utah, ULM e Vanderbilt. Texas? La strada è molto vicina. Arkansas? Il quarto quarto è stato devastante, ma è successo dopo 45 minuti.

L’Alabama deve ancora dimostrare che può essere un fantastico quattro quarti contro un bravo ragazzo. Certo che può, ma vorrei correre il rischio che anche A&M possa fare qualcosa per questo.

Questa è la difesa più talentuosa che l’Alabama abbia affrontato finora. A&M potrebbe aver perso contro lo stato del Mississippi 42-24 la scorsa settimana, ma hanno smesso di prenderne sei e di prenderne a calci sei lungo la strada. Questa D dovrebbe essere in grado di impedire l’arrivo delle maree.

Ancora una volta, però, non combattere se vedi qualcosa di completamente diverso, e questo vale anche per questo…

Linea Georgia -29.5

Scegli ATS Georgia

Lo so, la scorsa settimana ti ho portato all’errore pensando che la Georgia sarebbe stata di nuovo la Georgia contro l’umile Missouri. Questo non ha funzionato bene.

La Georgia è tornata a casa, in qualche modo questa è la prima partita su strada della stagione di Auburn, e poi c’è il punteggio.

Auburn non lo fa davvero.

Se hai difficoltà a ottenere 17 punti in casa contro il Missouri e ne stai segnando solo 24 contro la squadra di San Jose State, cosa farai contro il Team Georgia alle 3:30 di sabato pomeriggio sulla CBS?

Perché la Georgia ha lottato nelle ultime due settimane? Nessun turnover nelle prime tre partite, cinque nelle ultime due. Auburn non ti porterà il fast food ordinato.

Linea Oregon -7

Scegli ATS stanford

Attenzione, questa è l’ultima fermata prima che il treno raggiunga tutti i favoriti per il resto del percorso.

Dopo un inizio di stagione pazzesco e una quinta settimana selvaggia, mi associo all’idea che i favoriti stiano per stabilizzarsi. Comunque morderò il cardinale.

L’Oregon ama molto spingere la USC sull’orlo del baratro, ma è stato dimenticato che doveva lavorare un po’ per ottenere Boise e in qualche modo è uscito vivo contro Fresno State. Poi la scorsa settimana è crollato tutto nella sconfitta contro lo Utah.

Un altro argomento di questa settimana sta iniziando a mostrare uno schema: le transizioni. L’Oregon State ha perso otto gol nelle ultime due partite senza punti veloci.

Stanford è andato a casa per la prima volta in poche settimane, ma è tornato a casa dopo aver segnato un parziale di 1-3 con una vittoria in solitario contro Colgate. Sì, e quegli altri tre giochi?

USC, a Washington, nell’Oregon.

Le curve erano un problema, ma il gioco dei passaggi è stato solido e questa settimana anche con il pilota di punta EJ Smith che ha perso l’attacco al suolo andrà bene.

Pensa alla vittoria di Stanford, tra l’altro.

Linea Washington -13.5

Scegli ATS Washington

A questo punto della stagione, mi piacerebbe avere alcune variabili che posso tirare fuori. Washington ha giocato solo una partita in trasferta e non è stata la stessa cosa contro l’UCLA.

Certo, i Bruins sono stati bravissimi a vincere 40-32, ma gli Huskies hanno iniziato a calciare tutto nel secondo tempo. È troppo tardi, ma è stato un momento che ha dimostrato di poter essere davvero bravi e di essere coinvolti in una dura partita in trasferta contro una solida squadra imbattuta.

L’Arizona ha coperto contro l’USC e la difesa è andata relativamente bene nonostante abbia subito quasi 34 punti a partita nelle ultime quattro sconfitte. Tuttavia, l’Oklahoma State, Utah e la University of Southern California hanno battuto i Sun Devils di oltre 14 punti.

Gli Husky dovrebbero lanciare di più sulla loro strada per una vittoria facile.

Linea Animale domestico -14.5

Scegli ATS una casa

Perdere Pete a favore della Georgia Tech è stato strano.

I Panthers hanno lanciato bene la palla, ma la difesa ha avuto una giornata difficile contro la corsa, non ha preso appunti e ha costretto la Georgia Tech a tre palle perse in una vittoria per 26-21.

Virginia Tech dovrebbe essere la cura per questo.

L’hockey non può segnare – tu e alcuni amici potete segnare più di una dozzina di gol contro la Carolina del Nord – non possono correre con la palla e la difesa non tira fuori niente di grosso con solo due biglietti nelle ultime quattro partite.

Pete dovrebbe riprendersi dalla scorsa settimana senza problemi.

