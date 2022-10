Avviso di affare: il laptop da gioco più potente di Alienware a meno di $ 1800

Dell ha un laptop da gioco Alienware m17 da 17 pollici con la CPU e la GPU più potenti di AMD per $ 2600. E c’è uno sconto immediato di $ 550 in più Due codici coupon impilabili: AWSMITE09 e TOMSGUIDE5 Questo porta il prezzo a $ 1.752,74. È un prezzo incredibile per uno dei laptop più potenti disponibili al momento.

Si prega di notare che i codici coupon a doppio impilamento lo sono estremamente raro In Dell e questo accordo scadrà presto senza dubbio, quindi non esitare.

Notebook da gioco Alienware m17 17″ 4K AMD Ryzen 9 6900HX Radeon RX 6850M

Equivalente a Intel Core i9-12900H con RTX 3080

Utilizzare i codici: AWSMITE09 e TOMSGUIDE5 Computer portatile da gioco Alienware m17 R5 17″ 4K AMD Ryzen 9 6900HX Radeon RX 6850M XT con 32 GB di RAM, 1 TB SSD Usa il codice promozionale “AWSMITE09 TOMSGUIDE5” 33% di sconto 2599,99 USD Vediamo su Dell

Questa configurazione Alienware m17 non risparmia assolutamente alcuna spesa per creare il laptop da gioco perfetto. L’ultima CPU della serie 6000 è progettata per competere con le ultime CPU Intel Alder Lake. L’AMD Ryzen 9 6900HX è la CPU più potente della serie 6000 e funziona quasi come l’Intel Core i9-12900H. Ciò significa che è una bestia del processore in termini sia di workstation che di prestazioni di gioco.

Allo stesso modo, l’AMD Radeon RX 6850M è attualmente la GPU mobile più potente di AMD e le sue prestazioni oscillano da qualche parte tra l’RTX 3070 Ti e l’RTX 3080. È molto simile alla GPU desktop Radeon RX 6750 XT nell’architettura, ma ha un clock velocità meno. Reggerà il confronto con qualsiasi gioco tu voglia e avrai sicuramente bisogno della potenza per eseguire i giochi senza intoppi sullo schermo 4K nativo del tuo laptop.

Oltre a uno splendido display 4K nativo da 17″ con tempo di risposta di 3 ms e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, questo laptop è dotato anche di una memoria DDR5 extra-large da 32 GB, SSD M.2 NVMe da 1 TB e una tastiera meccanica CherryMX a basso profilo.

Un laptop da gioco equivalente basato su Intel con una CPU Intel Core i9-12900H e una GPU RTX 3070 Ti o 3080 potrebbe facilmente costare centinaia di dollari in più. Se stai cercando il massimo in termini di potenza per laptop da gioco, sarai molto fortunato a spendere meno, anche durante il Black Friday.