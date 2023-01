Una cometa verde brillante attraversa il cielo notturno a gennaio e febbraio

Tieni gli occhi sul cielo notturno. un Scopri una cometa recente che non si è diffuso nella nostra regione del sistema solare dall’ultima era glaciale, visiterà questo mese e all’inizio di febbraio, secondo gli esperti di astronomia.

Sebbene la palla di neve cosmica – Conosciuta come Cometa C/2022 E3 (ZTF) Probabilmente non sarà brillante come il 2021.Natale colpevoleO il 2020 cometa nota come NEOWISEgli esperti della NASA dicono che dovrebbe diventare Abbastanza luminoso nelle prossime settimane Perché le persone lo vedano qui sulla terra con loro Solo ad occhio nudo.

La cometa C/2022 E3 (ZTF) è stata individuata per la prima volta dagli astronomi utilizzando un potente sistema di telecamere ad ampio campo nel marzo 2022 mentre accelerava attraverso il sistema solare esterno, vicino a Giove. Gli esperti affermano che la cometa dovrebbe passare vicino al sistema solare interno, dove si trova il nostro pianeta, questo mese.

Gli esperti affermano che una cometa scoperta di recente, nota come cometa C/2022 E3 (ZTF), potrebbe essere visibile nel cielo notturno a gennaio e all’inizio di febbraio 2023.Immagini Wiki | pixabay

Quando vedi la cometa?

Astronomi di EarthSky.org Dice che la cometa verde brillante raggiungerà il punto più vicino al Sole giovedì 12 gennaio 2023 e raggiungerà il punto più vicino al nostro pianeta giovedì 2 febbraio. Quel giorno, la cometa si troverà a circa 27 milioni di miglia dalla Terra.

“Quindi gennaio e febbraio sono i momenti migliori per vedere questo misterioso visitatore ghiacciato proveniente dal sistema solare esterno”, afferma EarthSky.

Se vivi negli Stati Uniti o in qualsiasi altra parte dell’emisfero settentrionale, il Il momento migliore per cercare il colpevole Sarà mattina presto, quando il cielo è ancora scuro, secondo Preston Disches del Jet Propulsion Laboratory della NASA.

Gli esperti di EarthSky concordano sul fatto che gli astronomi potrebbero essere in grado di individuare la cometa nelle ore dopo la mezzanotte e prima dell’alba. Per ottenere lo scatto migliore per vedere questo raro oggetto cosmico, le persone nell’emisfero settentrionale dovrebbero guardare “nella parte settentrionale del cielo sotto l’Orsa Maggiore”. durante le ore prima dell’albaSecondo un rapporto pubblicato da IGN. com.

Sebbene molti esperti credano che la cometa diventerà abbastanza luminosa da essere vista ad occhio nudo, alcuni dicono Potrebbero essere necessari binocoli o telescopi.

“Se si è in grado di vederlo o meno dipenderà da una varietà di fattori, tra cui la posizione e l’inquinamento luminoso da fonti naturali e artificiali”, osserva Space.com.

Alcuni dicono che il 21 gennaio potrebbe essere una mattina o una notte ideale per cercare questa rara cometa, perché i cieli saranno molto bui – grazie fase della luna nuova. La Luna sarà illuminata solo al 3% il 20 gennaio e solo all’1% il 22 gennaio, quindi queste possono anche essere buone notti o mattine.

Gli esperti affermano che una cometa appena scoperta, nota come Comet C/2022 E3 (ZTF), potrebbe essere visibile nel cielo notturno a gennaio e all’inizio di febbraio 2023. Un’altra nuova cometa, chiamata NEOWISE, può essere vista in questa immagine mentre sfreccia nel cielo sopra North Wildwood nel sud del New Jersey la mattina presto dell’8 luglio 2020. Chris Buckley

Qual è il colpevole?

descrive la NASA comete Come “palle di neve cosmiche di gas ghiacciati, rocce e polvere in orbita attorno al sole”.

L’agenzia spaziale osserva che “quando una cometa orbita vicino al sole, si riscalda e rilascia polvere e gas in una gigantesca testa luminosa più grande della maggior parte dei pianeti”. “Polvere e gas formano una coda che si estende a milioni di miglia dal sole.”

Cometa C/2022 E3 (ZTF) È stato scoperto il 2 marzo 2022 da due astronomi lavora presso l’Osservatorio Palomar nel sud della California, secondo Space. com. Dopo aver raccolto abbastanza osservazioni per calcolare un’orbita, gli astronomi hanno determinato che C/2022 E3 ha un periodo orbitale di circa 50.000 anni.

Ciò significa che questa cometa non attraversa il nostro settore del sistema solare da decine di migliaia di anni.

Gli esperti affermano che una cometa scoperta di recente, nota come cometa C/2022 E3 (ZTF), potrebbe essere visibile nel cielo notturno a gennaio e all’inizio di febbraio 2023.pixabay

È previsto un video trasmesso in diretta

Degno di nota: se la tua visuale è bloccata dalle nuvole o se fa troppo freddo per uscire a cercare la cometa, puoi vederla online. La trasmissione in diretta gratuita, ospitata dal Virtual Telescope Project, inizierà alle 23:00 ET del 12 gennaio.

La trasmissione in diretta può essere vista su Sito web del progetto Virtual Telescope o organizzazione Canale Youtube.

