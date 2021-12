“Quad-State Tornado” attraversa quattro stati in quattro ore, un raro uragano di dicembre

Dal 1950, ci sono stati solo 19 uragani F/EF4 e 2 uragani F/EF5 negli Stati Uniti durante l’ultimo mese dell’anno.

L’ultima volta che l’uragano EF4 ha colpito gli Stati Uniti è stato quando è scoppiato il Natale nel dicembre 2015.

L’ultimo uragano EF5 a colpire gli Stati Uniti a dicembre è stato nel 1957.

L’uragano EF5 è la posizione più forte che un uragano possa ottenere. Eccezionalmente raro, questo uragano può soffiare a una velocità di oltre 200 miglia all’ora. L’ultimo uragano EF5 a colpire gli Stati Uniti è stato nel maggio 2013 a Moore, in Oklahoma. È stato 3,125 giorni fa ed è la serie più lunga mai registrata.

L’evento è stato causato da un turbolento sistema atmosferico, fonte primaria di violenza e uragani nel lungo periodo. Venerdì è stato caratterizzato da caldo fuori stagione e temperature da record, che sono più simili alla primavera che a metà dicembre. Questo calore, combinato con l’elevata umidità, forniva abbastanza carburante per le tempeste.

L’11 dicembre 2021, Defiance cerca oggetti di valore tra i resti della casa di una donna sull’autostrada F a Moe. AP via Christian Guden / St. Louis Post-Dispatch

Con il passare della giornata, i campi di vento si sono rafforzati, contribuendo a creare cinetiche o “vortici” nell’atmosfera necessari per creare uragani.

La fresca precarica attraverso l’area ha fornito l’innesco per le tempeste, che hanno creato tutte le condizioni materiali mature per l’eruzione dell’uragano.

Il fatto è che gli Stati Uniti sono attualmente sotto forma di La Nina. La frequenza degli uragani è storicamente aumentata in tutta la valle del Mississippi.

Anche il cambiamento climatico potrebbe aver avuto un ruolo.

Ricerca Il cambiamento climatico rivela che l’uragano Alley potrebbe spostarsi verso est, al di fuori del tradizionale vicolo degli uragani delle Grandi Pianure e in parti della valle del Mississippi.

Dopo la catastrofica eruzione dell’uragano in diversi stati a Earlington l’11 dicembre 2021, la gente del posto ha attraversato i binari della ferrovia. Cheney Orr / Reuters

Meteorologi e meteorologi non sono ancora in grado di prevedere la frequenza degli uragani in tutto il mondo È relativamente certo che, a causa dei cambiamenti climatici, la frequenza degli uragani e dei danni associati sia in aumento nella valle del Mississippi e nel Midwest degli Stati Uniti.

Durante una conferenza stampa sabato sera, il presidente Joe Biden ha parlato del ruolo che il cambiamento climatico potrebbe svolgere nel disastro. “Beh, per quanto ne so, l’intensità del tempo su tutta la linea a causa del riscaldamento globale sta avendo un certo impatto. Non posso dire l’impatto specifico di queste particolari tempeste in questo momento. Ci sarò. Esorto l’EPA e altri a esaminarlo”, ha detto Biden. “Ma la verità è che sappiamo tutti che quando il clima si scalda tutto è molto intenso. Tutto”.

Il governatore del Kentucky Andy Bessier ha descritto l’uragano come il più devastante che abbia colpito lo stato. Almeno 70 persone sono state uccise O più di 100.

Questo non rende questo evento uno degli eventi di uragano più mortali Storia del Kentucky, ma dentro Storia americana, E la peggiore eruzione registrata a dicembre.

Gli uragani notturni sono due volte più letali degli uragani diurni. Questo perché è difficile guardare l’uragano di notte, e spesso chi dorme non ha modo di svegliarlo quando vengono lanciati gli avvisi.