Heismann Trophy presentato al quarterback Price Young, l’Alabama vince ancora il calcio

Prezzo giovane Alla fine ha salvato il suo miglior gioco ed è scappato con l’Heisman Trophy di quest’anno, vincendo il premio durante una cerimonia a New York City sabato sera.

Giovane prospetto del secondo anno ed ex a cinque stelle dalla California, Young è entrato nella stagione con grandi aspettative come scelta speculativa per sostituire l’ex quarterback di Crimson Tide e la prima scelta della NFL. Mac Jones.

Durante una conferenza di allenamento in Texas quest’estate, l’allenatore dell’Alabama Nick Saban ha attirato ancora più attenzione quando ha rivelato che prima di iniziare una partita, gli atleti del college avrebbero ricevuto sei punti su nome, cifra e contratti simili. Per la prima volta quest’anno.

Young non solo ha fatto soldi, è stato all’altezza dell’hype, quindi-no. 14 Per colpire la parte anteriore della strada a Miami, senza ritorno. 11 Florida due settimane dopo. Nonostante suoni dietro una tremante linea di attacco, fa fatica a rimanere calmo sotto pressione, evitando la corsa dei bassi e trovando i suoi ricevitori al piano di sotto. Passatore preciso, ha terminato il 68,0% dei suoi tentativi e non ha lanciato la sua prima interruzione della stagione fino alla 4a settimana contro il Southern Mis.

Alla fine, le credenziali di Young per Heisman includevano solo un 43 sterline di touchdown su passaggio e quattro intercetti. Nonostante fosse un corridore di talento e umile, ha corso per tre punti.

Ma è stata una vittoria drammatica su Auburn, terminando la stagione regolare, finendo 3° in Georgia e una settimana dopo nella partita di campionato SEC nella prima divisione difensiva, Young Seal. Heisman vince.

“Ogni volta che vinci un premio come questo, non sarà un premio personale, ma è un premio di squadra, perché non posso farlo senza nessuna di quelle persone”, ha detto Young al suo team di Crimson Tide. . “Voglio ringraziare Coach Soap. Grazie per aver creduto in me. Grazie per la tua guida, per avermi messo in un ambiente di successo e per il nostro successo come squadra”.

Ad Auburn, Young e Alabama erano in svantaggio per 10-3 con 1:35 dalla fine del quarto quarto e il miglior ricevitore Jameson Williams È stato messo da parte dopo essere stato espulso per aver mirato nel primo tempo. Young guidò la squadra contro la sua stessa linea delle 3 yarde su un drive da 12 giocate e 97 yard, dove lanciò un passaggio da touchdown da 28 yard in punto da perdere punteggio a Freshman Whiteout. Jagory Brooks, Chi ha preso solo due catture nel gioco.

Dopo quattro ore in più, Young ha convertito due punti per vincere la partita Giovanni Metzi III, Mantiene vive le speranze di Titano di raggiungere i playoff del college football. Il 31 dicembre, Goodyear giocherà il n. 1 Alabama n. 4 Cincinnati nelle semifinali CFP al Cotton Bowl Classic.

Young ha vinto il Maxwell Award come miglior giocatore di College Football e il Davey O’Brien Award come miglior quarterback del Paese.

“Si tratta davvero di avere fiducia in te stesso e nel tuo prodotto e nelle tue capacità e non permettere alle persone di scrivere la tua storia, dettare la tua vita per te, controllare il tuo destino ed essere la persona migliore che puoi essere.” Il padre di Bryce, Craig Young, ha detto durante la trasmissione di ESPN. “Penso che lo riveli.”

Nel battere Heismann, l’Alabama è diventata la sesta scuola a vincere il premio nelle stagioni consecutive. Ricevitore ampio Devonda Smith Ha vinto l’anno scorso.

Tra gli altri vincitori dell’Heisman di Titin ci sono le borse da corsa Derrick Henry e Mark Ingram II.

Michigan Defensive Player e Big Ten Difensore dell’anno Aidan Hutchinson È arrivato secondo nel sondaggio di quest’anno, seguito dal Pittsburgh Quarterback Kenny Pickett E il quarterback dello stato dell’Ohio CJ Strot.

L’Alabama ha mancato di mantenere due finalisti di Heisman nelle stagioni successive come Star Linebackers. Will Anderson Jr.. È arrivato quinto nel sondaggio. Anderson, al secondo anno della Georgia, ha guidato il paese nei sack (15,5) e nelle partite perse (32,5).

Jones, ora nel trimestre di apertura per i New England Patriots, è arrivato terzo nel sondaggio Heisman dello scorso anno, dietro a Smith e all’ex quarterback di Clemson. Trevor Lawrence.