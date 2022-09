Ultima guerra Russia-Ucraina: cosa sappiamo il giorno 214 dell’invasione | Ucraina

Più di 730 persone sono state detenute in tutta la Russia nelle recenti proteste contro l’ordine di mobilitazione del Paese. Un gruppo per i diritti ha detto tre giorni dopo il presidente Vladimir Putin Ha ordinato la prima leva militare della nazione dalla seconda guerra mondiale. Il watchdog indipendente del controspionaggio OVD ha affermato di essere a conoscenza di detenzioni in 32 città da San Pietroburgo alla Siberia. Le manifestazioni non autorizzate sono illegali secondo la legge russa, che vieta qualsiasi attività ritenuta diffamatoria delle forze armate.

Nuova legge firmata Mettere in Dice che le truppe russe che si rifiutano di combattere, disertare, obbedire o arrendersi al nemico ora rischiano fino a 10 anni di carcere., secondo i media russi. Il Parlamento ha approvato la legge entro una settimana.

Il viceministro della Difesa russo Dmitry Bulgakov è stato rimosso dal suo incarico. Bulgakov è stato fin dall’inizio responsabile della logistica militare Ucraina Invasione, c’è Il colonnello generale Mikhail Mizhintsev, capo del National Security Management Center, che ha supervisionato l’assedio russo di Mariupol, è stato sostituito.

Ministro degli Esteri della Russia Sergey Lavrov si rivolge all’Assemblea generale delle Nazioni Unite di sabato, pubblicando l’opposizione all’attacco della Russia ai suoi vicini che si limita a Washington e ai paesi sotto il suo controllo. “La russofobia ufficiale in Occidente non ha precedenti. Ora lo scopo è grottesco”, ha detto Lavrov all’Assemblea Generale, criticando l’Occidente per non aver interagito con la Russia: “Non abbiamo mai evitato di mantenere i contatti”.

Lavrov, in una conferenza stampa dopo il suo discorso all'Assemblea a New York, ha discusso delle regioni ucraine in cui è in corso il voto. Se annessa dalla Russia, comprese le armi nucleari, sarebbe sotto la "piena protezione" di Mosca.

È in corso un referendum chiamato referendum Province di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzia, parti dell’Ucraina occupate dalle truppe russe hanno chiesto ai residenti di votare su proposte per dichiarare l’indipendenza e poi unirsi alla Russia. Le votazioni si terranno fino a martedì.

Il ministro degli Esteri cinese afferma di sostenere tutti gli sforzi per risolvere pacificamente la “crisi”. Ucraina. Wang Yi ha detto sabato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite che facilitare i colloqui di pace era una priorità urgente, ha riferito Reuters.

L’Iran si rammarica della decisione dell’Ucraina di tagliare i rapporti diplomatici, ha affermato il suo ministero degli Esteri. Un comunicato afferma che il portavoce del ministero iraniano, Nasser Khanani, è stato “consultato”. Ucraina “Per evitare di essere influenzato da terzi che cercano di distruggere le relazioni tra i due Paesi”. È arrivato dopo che l’Ucraina ha privato l’ambasciatore iraniano di quella che ha definito una decisione “ostile” di Teheran di fornire droni alle forze russe.

La linea al confine tra Russia e Georgia è lunga circa 10 km (sei miglia)., secondo quanto riferito, le persone hanno aspettato più di 20 ore per attraversare. Numero di valichi di frontiera Russia È raddoppiato in Finlandia negli ultimi giorni rispetto alla scorsa settimana.

Kiev e Mosca si sono scambiate bombardamenti nella regione ucraina di Zaporozhye sabato. Lo ha detto il governatore regionale Oleksandr Staruk in un telegramma Le forze russe hanno lanciato un "enorme attacco missilistico" sulla regione da circa 10 aerei, ferendo almeno tre persone. L'agenzia di stampa statale russa RIA, citando fonti anonime, ha affermato che le forze ucraine hanno bombardato un magazzino di grano e di fertilizzanti nell'area. La Reuters non ha potuto verificare le affermazioni di nessuna delle parti.

Due civili sono stati uccisi in un attacco nella regione di Donetsk in Ucraina Venerdì e tre persone sono rimaste ferite, ha detto il governatore della regione di Donetsk, Pavlo Kyrilenko. Le forze russe hanno anche bombardato gli insediamenti vicino al confine russo. Nel distretto di Kupyan, cinque persone, tra cui due bambini di 10 e 17 anni, sono rimaste ferite nei bombardamenti.

Le autorità russe nelle regioni occupate di Zaporizhzhia e Kherson hanno iniziato a emettere bozze di avviso e a mobilitare uomini. Secondo il ministero della Difesa ucraino, una persona in età obbligatoria “ha rinunciato alla cittadinanza ucraina e ha ottenuto un passaporto della Federazione Russa”.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto agli ucraini nei territori occupati di nascondersi dalla mobilitazione russa., evita le lettere obbligatorie e vai nel territorio controllato dall’Ucraina. Tuttavia, se fossero finiti nell’esercito russo, Zelensky ha chiesto alle persone di salvarsi la vita e aiutarli a liberarli. Ucraina.