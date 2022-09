L’Europa trattiene il fiato mentre l’Italia si prepara a votare per il leader di estrema destra | Giorgia Meloni

Gli italiani stanno votando alle elezioni che dovrebbero introdurre il governo di destra più radicale del Paese dalla fine della seconda guerra mondiale e un primo ministro pronto a diventare un modello per i partiti nazionalisti di tutto il mondo. Europa.

Coalizione guidata da Georgia Meloni Fratelli ItaliaSi tratta di un partito di origini neofasciste, che secondo i sondaggi prima del voto assicurerebbe una comoda vittoria in entrambe le camere del parlamento con una percentuale compresa tra il 44 e il 47% dei voti.

Il partito di Meloni riceverà anche la fetta più ampia dei voti all’interno della coalizione, che comprende la Lega di estrema destra, guidata da Matteo Salvini, e Forza Italia, guidata da Silvio Berlusconiil che significa che potrebbe diventare la prima donna premier in Italia.

Tuttavia, la vittoria della coalizione solleva interrogativi sulle alleanze statali in Europa e, sebbene Meloni abbia cercato di inviare messaggi rassicuranti, è improbabile che la sua presa del potere sia gradita a Parigi o Berlino.

Il Partito socialdemocratico tedesco al governo ha avvertito la scorsa settimana che una vittoria danneggerebbe la cooperazione europea. Lars Klingbeil, capo dell’SPD del cancelliere Olaf Scholz, ha affermato che Meloni ha unito le forze con figure “antidemocratiche” come il primo ministro ungherese Viktor Orban.

All’inizio di questo mese, gli eurodeputati guidati da Meloni hanno votato contro una risoluzione L’Ungheria condannata come “sistema ibrido di assolutismo elettorale”. Meloni è anche alleato del partito nazionalista al potere in Polonia Law and Justice, dei Democratici svedesi anti-immigrazione e del partito di estrema destra Vox in Spagna.

La controversa politica 45enne di Roma ha ricevuto un’approvazione da Vox alla fine della sua campagna e in risposta ha affermato che le due parti erano legate da “rispetto reciproco, amicizia e lealtà” mentre sperava che la Fratellanza vincesse. Italia Vox darà un po’ di slancio in Spagna.

Meloni ha l’ambizione di rappresentare un modello non solo per l’Italia, ma per l’Europa – e questa è una novità [for the right in Italy] Rispetto al passato, ha affermato Nadia Urbinati, teorica politica alla Columbia University di New York e all’Università di Bologna. “Ha collegamenti con altri partiti conservatori, che vogliono un’Europa con meno diritti civili… il modello esiste e anche il progetto”.

Mattia Delletti, professore di politica all’Università La Sapienza di Roma, ha detto che Meloni vincerà grazie alla sua capacità di essere ideologica ma pragmatica, che le ha permesso di promuovere il leader dell’estrema destra francese, Marine Le Pen, a una posizione nell’Europa occidentale . modello nazionale.

Tuttavia, è improbabile che rompa la barca, almeno inizialmente, poiché vuole garantire flussi di cassa continui nell’ambito del piano di ripresa Covid dell’UE da 191,5 miliardi di euro (166 miliardi di sterline), il più grande dell’UE. La coalizione ha detto che non stava cercando di rinegoziare il piano, ma che vorrebbe apportare modifiche.

Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Georgia Meloni e Maurizio Lopi partecipano giovedì a un incontro politico organizzato dalla coalizione politica di destra a Roma. Fotografia: Ricardo Fabi/NoorPhoto/Rex/Shutterstock

“Il mistero è la chiave per capire Meloni”, ha detto Diletti. È molto interessata a negoziare con l’UE sulla politica economica. Ma se l’UE la spinge troppo nel governo italiano, può sempre tornare nella sua zona sicura come leader populista di destra. Farai tutto ciò che vorrai per rimanere al potere”.

Il possibile ritorno di Salvini al ministero dell’Interno smorzerebbe anche le speranze di una svolta nel tentativo a lungo in stallo dell’Unione Europea di riformare il sistema di immigrazione coinvolgendo i richiedenti asilo in tutti gli Stati membri. Salvini, che ha stretti legami con Le Pen, ha detto che “non vede l’ora” di riprendere la sua politica di impedire alle navi di soccorso dei migranti di entrare nei porti italiani.

Per quanto riguarda l’Ucraina, Meloni ha condannato l’invasione russa e ha sostenuto l’invio di armi nel Paese dilaniato dalla guerra, ma non è chiaro se il suo governo sosterrà l’ottavo round di sanzioni dell’UE in discussione a Bruxelles. Salvini ha affermato che le sanzioni hanno messo in ginocchio l’Italia, anche se non ha mai bloccato alcuna azione dell’UE contro la Russia quando era nell’ampia coalizione di governo di Mario Draghi, che è crollata a luglio.

Le votazioni sono iniziate domenica alle 7 del mattino e l’affluenza alle urne è stata di circa il 19% entro mezzogiorno. La percentuale di elettori indecisi era del 25% prima dell’inizio delle votazioni, il che significa che la coalizione di destra potrebbe ottenere una maggioranza inferiore rispetto a quanto inizialmente suggerito dai sondaggisti. Una coalizione di sinistra guidata dal Partito Democratico dovrebbe ricevere il 22-27% dei voti.

È probabile che svolga anche diversi seggi in regioni del sud Italia, come Puglia e Calabria, dopo un piccolo rilancio da parte del populista Movimento a cinque stelleche ha riacquistato il sostegno dopo aver promesso di mantenere la sua politica principale, il reddito di base, se il partito fosse tornato al governo.

C’era un flusso costante di elettori a un seggio all’Esquilino, un quartiere multiculturale di Roma, domenica mattina, ma l’umore ha prevalso nella disperazione.

“È come se fossimo su una barca senza timone”, ha detto Carlo Rosso. Tutto quello che abbiamo sentito durante la campagna elettorale è stato uno scambio di insulti tra i vari partiti, non uno scambio di idee. E in momenti di confusione come questi, la gente vota per quello che sembra essere il più forte”.

Fausto Macari, che gestisce un’edicola, ha detto che non avrebbe votato per la destra ma non sapeva chi sarebbe tornato. “Le opzioni sono pessime”, ha aggiunto McCurry, che ha 60 anni. “Ad esempio, ho guardato Berlusconi ricordandomi un comico. Alla sua età non dovrebbe fare politica. Sarebbe come me, alla mia età, cercare di diventare un calciatore come Maradona”.

Molti italiani che sostengono Meloni lo fanno perché non è stata ancora provata e messa alla prova nel governo e sono attratti dalla sua determinazione e lealtà ai suoi ideali.

“Si presenta come una donna capace, ma non arrogante”, ha detto Urbinati. “Fa le cose ed è dedita, ma senza quell’adrenalina maschile che vuole il potere ad ogni costo”.