La linea verde lime ai piedi dell’ingresso inizia il tour ai piedi della nuovissima Caltrain elettrica.

Caltrain sta correndo Zona del Golfo Dal 1863, è orgoglioso di essere il più antico sistema ferroviario ininterrotto a ovest del Mississippi. Presto farà un enorme salto nel futuro del trasporto di locomotive.

Al momento dell’imbarco sull’aereo, c’è un profumo stuzzicante immediato del profumo del treno fresco. Come lasciare l’autolavaggio. Sempreverde fresco.

Una voce femminile robotica annuncia che le porte si chiudono, quindi si chiudono all’interno del treno più avanzato sul mercato. Prese di corrente per ogni sedile. Spazio sotto di esso per bagagli o scooter. I doppi posti sono ancora come i Caltrain oggi, ma sono ben distanziati.



Sulla parete all’interno di ogni autovettura c’è una schermata live che mostra le destinazioni dei passeggeri come gli ultimi veicoli BART. L’unica supervisione a bordo potrebbe essere quella dei bidoni della spazzatura/riciclaggio che sono di dimensioni relativamente piccole per un treno che può ospitare 2.169 passeggeri alla massima capacità.

Le telecamere di sicurezza Wisnet stanno spuntando su tutte le auto, ma gli occhi digitali non diluiscono gli interni lucidi. Il collegamento dei vagoni ferroviari è un tunnel bianco che sembra Vicoli stretti Sulla nave Tantive IV della Principessa Leia dall’apertura di “Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza”.

Una volta un barattolo di latta, la vasca da bagno Caltrain è ora adatta per un astronauta con una stanza spaziosa e molteplici maniglie in acciaio per aiutare a rimanere saldamente sopra i dossi occasionali lungo i Peninsula Trails.

Davanti, all’interno della cabina di pilotaggio del connettore, gli ingegneri Caltrain sono entusiasti di provare questi treni completamente elettrici. La nuova console sostituisce la maggior parte dei pulsanti con gli schermi e viene fornita con il controllo automatico della velocità di crociera, che è una nuova comodità. I treni possono raggiungere velocità di 180 km/h, ma non aspettarti quelle velocità quando i treni salgono a bordo. C’è un’adeguata supervisione e telecamere all’interno della console per garantire che il conducente non possa toccarsi il naso all’insaputa di qualcun altro.

Stadler – come nella fabbrica Stadler di Salt Lake City dove sono state costruite le EMU – il muso del treno è decorato con scritte nere che fungono da nuovo soprannome per la flotta.

Non tutti usano il Caltrain, ma se vivi lungo South Bay o vicino alla sua stazione ferroviaria a SoMa, conosci questo famoso corno. Con un solo pulsante, il clacson è ora un interruttore a levetta pronto per trasmettere ogni volta che un treno si avvicina a un incrocio a quattro vie.

La produzione della flotta è iniziata nel 2019 e Caltrain ha iniziato a lavorare al progetto di elettrificazione nel 2017. I primi treni elettrici sono arrivati ​​nella regione del Golfo a marzo.

Dovrebbe essere lanciato per uso pubblico nel 2024, i nuovi treni rappresentano una trasformazione fondamentale del sistema di trasporto di South Bay. La sua attuale flotta di treni diesel-elettrici era ieri. Unità multiple elettriche (EMU) in arrivo domani.

Fino ad allora, l’attesa cresce tra gli appassionati di treni Inizia a cogliere scorci Flotta elegante sui binari mentre le EMU continuano ad apparire nella penisola per i test sui binari.

